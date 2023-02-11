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TAHA DUYMAZ SON DAKİKA | Enkaz altında kalan fenomen Taha Duymaz'ın ablasından yeni paylaşım! Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu ve enkazdan çıkarıldı mı?

Enkaz altında kalan fenomenin ablasından yeni paylaşım! Taha Duymaz ve ailesi enkazdan çıkarıldı mı?

Taha Duymaz son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta saat 04:17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından genç fenomenden üzücü haber geldi. Ablası Semiha Duymaz, Taha'nın ve ailesinin Hatay'da enkaz altında kaldığını açıkladı. CZN Burak bölgeye giderek vinç çağırdı. Taha Duymaz enkaz altından çıkarıldı mı araştırmaları hız kazanırken Duymaz'ın ablasından son dakika açıklaması geldi. İşte, Taha Duymaz son durum açıklaması...

Giriş: 11.02.2023 - 11:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Çektiği yemek videoları ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Taha Duymaz, Hatay depreminde göçük altında kaldı. Üzücü haberi genç fenomenin ablası Semiha Duymaz verdi. Ablası, Duymaz'ın kardeşleri ve halasıyla birlikte 8 katlı binanın zemin katında enkaz altında kaldığını açıkladı. Dilan Polat, sosyal medya fenomenini bulmak için seferberlik başlatırken CZN Burak ise bölgeye giderek yardım çağırdı ve bölgeye vinç getirdi. Ablası Semiha Duymaz, Taha Duymaz son dakika açıklamasında bulundu. İşte, Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu ve enkazdan çıkarıldı mı? sorusuna ilişkin tüm merak edilenler...

  • SOSYAL MEDYA FENOMENİ TAHA DUYMAZ ENKAZ ALTINDA KALDI

    Çektiği yemek videoları ile ünlenen Taha Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz'ın yaptığı açıklamada “Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" diyerek, Taha enkaz altında" ifadelerini kullandı.

  • "KARDEŞLERİM ÇOK GÜÇLÜ, SAĞ SALİM ÇIKACAKLAR"

    Duymaz, "Lütfen bu durumda haber almadan paylaşım yapmayın. Ben inanıyorum kardeşlerim çok güçlü, sağ salim çıkacaklar" dedi.

  • "ENKAZ BÖLGESİNDEN KİMSEYE ULAŞAMIYORLAR"

    Semiha Duymaz, "Şu an @cznburak abimiz Allah razı olsun, kardeşlerimle sokak sokak gezip vinç arıyorlar. Enkaz bölgesine ve kimseye ulaşamıyorlar. Ekiplerin söyledikleri, oradan emir almamız gerek. Böyle bir şey olabilir mi? Bu durumda emir nedir, ses olduğuna rağmen kaç gün ne olur dayanın bol bol dua, sizin dualarınız güç versin" dedi.

  • CZN BURAK SON DURUMU AÇIKLADI: YOĞUN BİR ÇALIŞMA VAR!

    CZN Burak sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı duyuruda "Ben Hatay'lıyım. Göçük altında kalan arkadaşlarım ve köylülerim de var. Sürekli onlara ziyarete gidip onlarla ilgilenmeye çalışıyorum.

    Bu arkadaşlarımdan, kardeşlerimden biri de Taha Duymaz, 3 gündür buradayım ve Taha Duymaz'ın enkazının olduğu bölgeden ayrılmamaya çalışıyorum. Taha'nın enkazının olduğu yerde yoğun bir çalışma var, biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yangın çıkmadı, yanlış bilgi bu." ifadelerini kullandı.

  • TAHA DUYMAZ'IN ABLASINDAN YENİ AÇIKLAMA!

    Madenciler geldi, vallah razı olsun. Çalışma ortamı enkazdan dolayı  uygun değil, çok büyük risk. ifadelerini kullanan Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz son olarak, "Şuan tek ihtiyacımız dua, bekliyoruz canla başla. Allahım sağ salim." açıklamasında bulundu.

  • CZN BURAK YARDIM İSTEDİ!

    Sosyal medya fenomeni CZN Burak, Taha Duymaz ve ailesinin enkaz altında kaldığı yere giderek enkazın önünden çektiği video ile arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

  • VİNÇ DEPREM BÖLGESİNDE!

    CZN Burak, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Taha Duymaz'ın evinin bulunduğu bölgeye vinç geldiğini duyurdu.

  • "8 KATLI BİNANIN ZEMİN KATINDA"

    CZN Burak sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım ile son durumu açıkladı. Taha Duymaz'ın 8 katlı bir binanın giriş zemin kardeşleri Melek ve Umut ile birlikte depreme yakalandığını açıkladı.

  • ABLASI ÖLÜM İDDİALARINI YALANLADI!

    Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

    Sosyal medyada yayılan "hayatını kaybetti" haberlerine de yanıt veren Duymaz; "Lütfen bu durumda haber almadan saçma sapan paylaşımlar yapmayın ben inanıyorum, benim kardeşlerim çok güçlü sağ salim çıkacaklar inşallah bol dua sabırla." ifadelerini kullandı.

  • DURMAZ'IN YÜREK SIZLATAN SÖZLERİ "AZ YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

    Çektiği yemek videoları ile ünlenen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremler sonrası Hatay'da enkaz altında kaldı. Duymaz'ı bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürerken, geçtiğimiz yıllarda çektiği videosu yürekleri sızlattı.

    Takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Duymaz, "Gelecekteki planların nedir?" sorusuna verdiği cevapla yürekleri burktu. Duymaz'ın videoda, "Ben geleceği görmüyorum bilmiyorum yarına da kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım az yaşayacağımı düşünüyorum bu kafadayım geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim" dediği görülüyor.

  • TAHA DUYMAZ KİMDİR?

    Taha Duymaz, Hatay’ın Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde ailesiyle birlikte yaşıyor.

    Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle 4. sınıfta okulu bırakmak zorunda kalan Taha Duymaz, arabaya binemiyor ve zamanının çoğunu bu sebeple köyde geçiriyor.

  • Yaptığı yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz’ın yemek videolarını kız kardeşi ile birlikte hazırlıyor. 

    Taha Duymaz’ın 12 kardeşi bulunurken yaptığı açıklamada  mutfak işlerine ilgi duyduğunu ve elindeki az imkanlarla küçük mutfağında yemek yaptığını söyledi.

  • Taha Duymaz hayalini ise “ Yemek yapmayı çok seviyorum. Kendimi en iyi şekilde geliştirerek çocukluk hayalim olan iyi bir aşçı olmak istiyorum." sözleriyle ifade etmişti.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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