Taha Akgül bronz madalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Milli güreşçimiz Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 125 kilo kategorisinde yarı finalde İranlı rakibi Amir Hossein Zare'ye 2-1 yenilerek final şansını kaybetti. Akgül, bronz madalya için mindere çıkacak. Bu kapsamda, "Taha Akgül maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Taha Akgül'ün rakibi kim oldu?" sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte Taha Akgül'ün bronz madalya maçı hakkında bilgiler...
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Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 125 kilo kategorisinde yarı final mücadelesinde İranlı Amir Hossein Zare'ye 2-1 yenilerek final biletini kaçırdı. Şimdi ise bronz madalya için mindere çıkmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda, "Taha Akgül’ün maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Taha Akgül’ün rakibi kim?" gibi soruların yanıtları büyük merak konusu oldu. İşte Taha Akgül’ün bronz madalya maçıyla ilgili detaylar...
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TAHA AKGÜL BRONZ MADALYA İÇİN YARIŞACAK!
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda serbest stil 125 kilo son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith'i 10-0 mağlup eden Taha Akgül, çeyrek finalde Macar Daniel Ligeti'yi 8-0 yendi.
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Yarı finalde İranlı Amir Hossein Zare ile karşılaşan Taha Akgül, rakibine 2-1 yenilerek finale çıkma şansını kaybetti.
Taha Akgül'ün bronz madalya maçı, yarın akşam (tahmini) TSİ 21.30'da oynanacak. Rakibi açıklandığında haberimize eklenecektir.
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