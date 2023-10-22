TAG Otoyolu'nda TIR 3 araca çarptı, 3 kişi öldü
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda TIR'ın minibüs, kepçe ve asfalt dökme aracına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
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Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen TIR, Narlı Kavşağı yakınlarında yol yapım çalışmasının sürdüğü alanda önünde seyreden minibüse çarptı.
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Ardından yol yapım çalışması için bölgede bulunan kepçeye ve asfalt dökme aracına çarpan TIR, devrilerek alev aldı.
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Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
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Yaralılar, ambulanslarla Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki hastanelere yönlendirildi.
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Kaza nedeniyle TAG Otoyolunun Gaziantep-Adana yönünde uzun araç trafiği oluştu. Ekipler, otoyolun Gaziantep Batı gişelerinden itibaren yolu ulaşıma kapatarak araçları alternatif yollara yönlendirdi.
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Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin söndürdüğü araçlar kullanılamaz hale geldi.
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Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.