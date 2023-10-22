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        Haberler Gündem TAG Otoyolu'nda TIR 3 araca çarptı, 3 kişi öldü - Güncel haberler

        TAG Otoyolu'nda TIR 3 araca çarptı, 3 kişi öldü

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda TIR'ın minibüs, kepçe ve asfalt dökme aracına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 02:17 Güncelleme: 22.10.2023 - 02:17
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          Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen TIR, Narlı Kavşağı yakınlarında yol yapım çalışmasının sürdüğü alanda önünde seyreden minibüse çarptı.

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          Ardından yol yapım çalışması için bölgede bulunan kepçeye ve asfalt dökme aracına çarpan TIR, devrilerek alev aldı.

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          Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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          Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

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          Yaralılar, ambulanslarla Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki hastanelere yönlendirildi.

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          Kaza nedeniyle TAG Otoyolunun Gaziantep-Adana yönünde uzun araç trafiği oluştu. Ekipler, otoyolun Gaziantep Batı gişelerinden itibaren yolu ulaşıma kapatarak araçları alternatif yollara yönlendirdi.

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          Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin söndürdüğü araçlar kullanılamaz hale geldi.

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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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