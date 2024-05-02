Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        93
        Fenerbahçe
        FB
        89
        Trabzonspor
        TS
        58
        Rams Başakşehir
        İBFK
        52
        Beşiktaş
        BJK
        51
        Kasımpaşa
        KSM
        49
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        48
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        48
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        45
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        41
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        40
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        39
        MKE Ankaragücü
        MKE
        38
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        36
        Tümosan Konyaspor
        KON
        36
        Gaziantep FK
        GFK
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        30
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Diğer Atletizm TAF Başkanı Fatih Çintimar: Her yönüyle Dünya Takımlar Bayrak Şampiyonası'na hazırız - Diğer Haberleri

        TAF Başkanı Fatih Çintimar: Her yönüyle Dünya Takımlar Bayrak Şampiyonası'na hazırız

        Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, 4-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Dünya Takımlar Bayrak Şampiyonası'na hazır olduklarını belirterek, "Sporcularımızın olimpiyat kotasını alacaklarına yürekten inanıyor, onlara güveniyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 12:22 Güncelleme: 02.05.2024 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dünya Takımlar Bayrak Şampiyonası'na hazırız"
        ABONE OL
        ABONE OL

        2024 Paris Olimpiyatları'na kota veren Dünya Takımlar Bayrak Şampiyonası, 4-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında Bahamalar’ın Nassau şehrinde gerçekleştirilecek. 4x100 ve 4x400 milli takım sporcuları da şampiyonada kota mücadelesine çıkacak. Thomas A. Robinson Ulusal Stadyumu'nda yapılacak olan olimpiyat kota mücadelelerinde 32 ülke mücadele edecek. 14 ülkenin kota alacağı Dünya Takımlar Bayrak Şampiyonası'nda 4x100 metre elemeleri ilk gün TSİ 03.25’de, 4x400 metre yarışları ise 04.49’da başlayacak. Bahamalar'da gerçekleştirilecek olan 4x100 ve 4x400 elemelerinin, dünyadaki tüm bayrak takımlarının yarışacağı bir organizasyon olduğunu ifade eden Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, “Tabii ki buraya gelebilmek için öncelikle dünya genelinde ilk 32 takım içerisine girmek gerekiyor. Bizim iki takımımız barajı rahat geçerek ilk 20 içerisinde yerlerini almayı başardı. Şimdi 4x400 ve 4x100 takımlarımız olimpiyat kotaları için yarışacak. Seriler halinde yapılacak yarışmada ilk 2’ye giren takımlar direkt olimpiyat kotası alacak. Geriye kalan takımlar ise bir gün sonra aynı sistemle yeniden yarışacak ve burada da ilk 2’ye girenler olimpiyata katılma hakkı elde edecek” diye konuştu.

        REKLAM

        "SPORCULARIMIZ YOĞUN BİR PROGRAM DÖNEMİ GEÇİRDİ"

        Takımların yıl içerisinde ciddi hazırlıklar yaptıklarını belirten Başkan Çintimar, “Sporcularımız yoğun bir program dönemi geçirip, ulusal ve uluslararası kamplara katıldılar. Her yönüyle artık bu yarışmalara hazırız. Sporcularımızın olimpiyat kotasını alacaklarına yürekten inanıyor, onlara güveniyorum. Bu süreçte bize her zaman destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a, gençlik ve spor teşkilatına, kulüplerimize teşekkür ediyorum” dedi.

        Milli Takım kadrosu ise şu şekilde paylaşıldı:

        4x100m: Batuhan Altıntaş, Anthony George Smith, Kayhan Özer, Aykut Ay, Emre Zafer Barnes ve Oğuz Uyar

        4x400m: Yasmani Copello Escobar, Berke Akçam, İsmail Nezir, İlyas Çanakçı, Oğuzhan Kaya ve Kubilay Encü

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ticari taksi plakası almak istedi! Feci son!
        Ticari taksi plakası almak istedi! Feci son!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        ABD polisi korkunç cinayeti araştırıyor
        ABD polisi korkunç cinayeti araştırıyor
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminleri
        OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminleri
        Gözler sportif direktörde!
        Gözler sportif direktörde!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Komanda bıçaklı katil! Tanımadığı kişiyi öldürdü
        Komanda bıçaklı katil! Tanımadığı kişiyi öldürdü
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        ABD'deki Gazze protestolarında gerilim tırmanıyor
        ABD'deki Gazze protestolarında gerilim tırmanıyor
        Et arttı, süt azaldı
        Et arttı, süt azaldı
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?
        Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?
        Habertürk Anasayfa