Taciz ateşi açan 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

PENÇE-KAPLAN BÖLGESİNDE DE 3 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı ayrıca, "Pençe-Kaplan bölgesinde Mehmetçiklerimize taciz ateşi açan 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" açıklamasında da bulundu.