Tabut şeklinde yataklardan cilde arsenik sürmeye kadar Viktorya dönemindeki tuhaflıklar

11. EVDE KİRPİ BESLİYORLARDI

Viktorya döneminde bazı kasabalarda insanların evcil hayvan olarak kirpileri vardı. Kirpilerin hamamböceği ve diğer böceklerin varlığını kontrol edebildiklerine inandıkları için onları mutfakta tutuyorlardı.

