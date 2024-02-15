Tabut şeklinde yataklardan cilde arsenik sürmeye kadar Viktorya dönemindeki tuhaflıklar

10. KADINLARA ÖZEL ÇAY ELBİSESİ KIYAFETLERİ VARDI

Viktorya dönemi kadınları, toplum içinde giydiklerine kıyasla evde daha bol elbiseler giyerlerdi ve bunlara çay elbisesi denirdi. Hizmetçilerin yardımı olmadan ve korse gerektirmeden giyilen bu elbiseleri aileleri veya arkadaşlarının yanında giyebilirlerdi ancak toplum içinde bununla dolaşmak uygunsuzdu.

FIT Müzesi tarafından yayınlanan bu fotoğrafta, kolları dantel şeritli ve porselen ipek iç çamaşırlı bir çay elbisesi görülüyor. Kaynak: AP