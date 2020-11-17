Tablodan müziğe Ankara manzarası

Ankara'nın resmedildiği en eski tablo olan 'Ankara Manzarası', müzikle hayat bularak Piano Turca'nın 3'üncü albümü 'Bir Ankara Manzarası'na ilham verdi

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Ressamı bilinmeyen, 1700'lü yıllarda yapılmış ve Hollanda'daki Rijksmuseum envanterine kayıtlı olan tablonun, 1970'e kadar Halep şehrini tasvir ettiği düşünülmekteydi. Prof. Dr. Semavi Eyice, Türk Tarih Kurumu tarafından 1970'de düzenlenen bir konferansta sunduğu " Ankara'nın Eski Bir Resmi" başlıklı bildirisinde, yapmış olduğu analizlere yer vererek, tablonun Ankara'yı tasvir ettiğini belgeledi.

Yeni albümünü bu tablo için yapma fikriyle yola çıkan Piano Turca, Hollanda Amsterdam Rijksmuseum'dan tablonun telif izinlerini alarak, Ankara Rahmi M. Koç Müzesi'nin yönlendirdiği akademisyen ve danışmanlarla tablo üzerine görüştü ve albüme yön verecek noktaları belirledi.

12 parça için 12 konsept belirleyerek, "Hacı Bayram" ve "Augustus'un Mirası" parçaları gibi Ankara'da bulunan ve tabloda da yer alan tarihi eserlerin yanı sıra, "Sof Feraceli Kadın", "Tiftik" parçaları gibi tabloda resmedilen figürlere atıfta bulundu. Albümün tabloyu, tablonun Ankara'yı anlattığı projedeki tüm besteler ve piyano düzenlemeler Piano Turca'ya, senfonik düzenlemeler Emanuel Abrudean'a ait. Albümün mix ve mastering'i Dave Weckl ve Claudio Passavanti, kapak tasarımı Sabir Shah ve tablo animasyon videoları KnockKnockEstudio tarafından yapıldı. Albüm fotoğraflarını Veysel Aslan çekti, metin yazarlığını Nilay Toğrul üstlendi. Her bir parçanın senfonik versiyonlarının da yer aldığı albüm, müzikseverleri tarih ve müziğin iç içe geçtiği bir yolculuğa davet ediyor.

Piano Turca'nın yeni albümüne ilham olan tablo, Hacı Bayram Veli Camii, Augustus Tapınağı, Karacabey Hamamı, Julianus Sütunu gibi Ankara'da yer alan tarihi eserlerin yanı sıra, dönemin sosyal ve ticari yaşantısına da ışık tutarak tiftik keçisinden, giyim tarzına, kadınların üretime katılımından, yabancı tüccarlara kadar pek çok detayı da içinde barındırıyor. "Bir Ankara Manzarası" albümündeki tüm parçalar, tablodaki bu detayların sesi olarak bu kez müzikseverlerle buluşuyor. Albüm parçaları içerisinde alan Çengelhan, Vehbi Koç'un iş yaşamına başladığı dükkan ve şu an Ankara Rahmi M. Koç Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor. Piano Turca'nın yaratıcısı Necati Şekkeli, Anadolu kültürünü piyanoyla anlatmak amacıyla, internet ve sosyal medya üzerinden yolculuğuna başladı. Sanatçı sadece bilinen şarkıları piyano ile yeniden yorumlamakla kalmadı, ulusal ve uluslararası alanda, film, belgesel ve reklam filmlerinde kendi besteleriyle yer aldı. Piano Turca'nın, 300 yıllık bir tablonun sesi olan yeni albümü "Bir Ankara Manzarası" tüm dijital platformlarda yayınlandı. Meraklıları, tabloyu ise 2022 Ekim ayına kadar Ankara Rahmi M. Koç Müzesi'nde ziyaret edebilir.