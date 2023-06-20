Bölge halkından Soner Gündüz gelen şelaleyi görmeye Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden görmeye gelen turistler olduğunu söyledi. Gündüz "Burayı tanıtıp yöresel ürünler hakkında bilgi veriyorum. Etrafta çöp birikmemesi için elimden gelen gayreti sarf ediyorum. Şelalemiz bölgemizin en yüksek şelalelerinden bir tanesi. Hafta sonu genellikle Artvin ve çevrelerinden geliyorlar, ama hafta içi ise farklı tür şirketlerinden Akdeniz, Ege, Marmara gibi Türkiye’nin her yerinden hatta yurt dışında Rusya, Ermenistan gibi ülkelerden turistler şelaleyi görmeye geliyor” dedi.