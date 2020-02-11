Tabakoğlu, Lumnion CEO’su oldu

Finans alanında uzun yıllar üst düzey yönetici olarak görev yapan Cenk Tabakoğlu, 10 Şubat 2020 tarihi itibarıyla sigorta sektörü için analitik danışmanlık ve yapay zekâ tabanlı teknolojik çözümler üreten Lumnion CEO’su olarak atandı. Tabakoğlu, Lumnion’u özellikle risk modelleme yazılımları ve danışmanlığı alanında küresel bir oyuncu olarak geliştirmekten sorumlu olacak.

Maryland Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bölümü mezunu olan Tabakoğlu, Bentley Graduate School of Business’da Finans alanında MBA derecesini tamamladı. Çalışma hayatına 1999 yılında Citibank Hazine Bölümü Bilanço Risk Yönetimi alanında başlayarak çeşitli pozisyonlarda görev aldı. 2007-2009 tarihleri arasında Citibank Batı Avrupa Bölgesi Perakende Bankacılık ve Varlık Yönetimi Başkanlığı yaptı.

2009 yılında ING Bank’a katılan Tabakoğlu, 2013 Haziran ayına kadar ING Bank Bireysel Bankacılık Pazarlama ve Özel Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. En son Unico Sigorta CEO’su olarak görev yapan Tabakoğlu, özellikle dijital sigortacılık,stratejik kanal yönetimi, perakende bankacılık ve finansal teknolojiler alanlarında geniş tecrübeye sahip.