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Sylvester Stallone: Trajik bir hata yaptım - Magazin haberleri

Sylvester Stallone: Trajik bir hata yaptım

Hollywood'un gözde çiftlerinden Sylvester Stallone ve Jennifer Flavin'in boşanacağı ortaya çıkmıştı. Ancak evliliklerini kurtarma kararı alarak birlikteliklerine bir şans daha tanıyan çiftten Stallone, neredeyse eşinin kendisinden ayrılmasına neden olan trajik bir hata yaptığını açıkladı

Giriş: 09.11.2022 - 13:31 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 'Rocky' ve 'Rambo' filmleriyle hafızlara kazınan 76 yaşındaki Sylvester Stallone'un 1997'de nikah masasına oturduğu eski manken Jennifer Flavin'in ayrılık haberi dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı.

  • DÖVMEYİ KAPATTIRDI, TAKİBİ BIRAKTI

    İkilinin 25 yıllık evliliklerinde kara bulutların dolaştığına dair iddialar bir süredir konuşuluyordu. Stallone'nun eşi için yaptırdığı dövmeyi köpeğinin resmiyle kapattırması ve Flavin'in de Sylvester Stallone'u sosyal medyada takip etmeyi bırakması, dedikoduları alevlendirmişti.

  • STALLONE YALANLAMIŞTI

    Fakat Sylvester Stallone, evliliğinin köpeği yüzünden sona erdiği iddialarını reddetmişti. Stallone, TMZ'ye konuşarak "Böyle önemsiz bir tartışmayla ilişkiyi bitirmedik" ifadelerini kullanmıştı. Usta oyuncu, sık sık seyahat ettikleri ve iki evde yaşadıkları göz önünde bulundurulduğunda, 'köpeğe nasıl bakacakları' konusunda eşiyle anlaşamadıklarını kabul etmişti.

  • "ONU HER ZAMAN SEVECEĞİM"

    Ünlü isim, sürpriz ayrılığı ikisinin 'farklı yönlere' gitmesiyle açıklayarak, şöyle konuşmuştu: "Jennifer'a saygı duyuyorum. Onu her zaman seveceğim, harika bir kadın ve tanıdığım en iyi insan."

  • "İLİŞKİMİZE HER ZAMAN DEĞER VERECEĞİM"

    Boşanmayla ilgili People'a konuşan Jennifer Flavin ise "25 yıllık evliliğin ardından kocam Sylvester Stallone'a boşanma davası açtığımı duyurmaktan üzüntü duyuyorum. Artık evli olmayacak olsak da, paylaştığımız 30 yılı aşkın ilişkiye her zaman değer vereceğim ve ikimizin de güzel kızlarımıza bağlı olduğumuzu biliyorum" demişti.

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