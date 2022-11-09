"BİR DAHA YAPMAYACAĞIM"

Tüm bunların ardından ikili, kısa süre içerisinde problemlerini çözdü ve boşanmaktan vazgeçti. Aralarını düzelten ünlü çift, sık sık baş başa veya kızları Sophia, Sistine ve Scarlet ile birlikte çeşitli etkinliklerde boy gösterdi.

Boşanmanın eşiğinden dönen Sylvester Stallone, geçtiğimiz gün evliliğinin neredeyse bitmesine neden olan trajik bir hata yaptığını açıkladı. The Hollywood Reporter'a konuşan usta oyuncu, "Bazen işlerimi ailemin önüne koyuyorum ve bu bir daha yapmayacağım trajik bir hata" dedi.