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Sylvester Stallone ile Jennifer Flavin boşanıyor! Ayrılık nedeni şaşırttı - Magazin haberleri

Sylvester Stallone ile Jennifer Flavin boşanıyor

Hollywood'un gözde çiftlerinden Sylvester Stallone ve Jennifer Flavin boşanma kararı aldı. 25 yıldır evli olan ve üç kızı bulunan Stallone ve Flavin'in, ayrılık için yasal yollara başvurduğu öğrenildi

25.08.2022 - 10:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • 'Rocky' ve 'Rambo' filmleriyle hafızlara kazınan 76 yaşındaki Sylvester Stallone'nun 25 yıllık evliliği sona eriyor. 1997'de ünlü aktör ile nikah masasına oturan eski manken Jennifer Flavin, eşine boşanma davası açtı.

  • DÖVMEYİ KAPATTIRDI, TAKİBİ BIRAKTI

    Scarlet, Sistine ve Sophia adında üç kızı bulunan çiftin ayrılık haberi dünya basınında büyük yankı uyandırdı. İkilinin evliliklerinde kara bulutların dolaştığına dair iddialar bir süredir konuşuluyordu. Stallone'nun eşi için yaptırdığı dövmeyi köpeğinin resmiyle kapattırması ve Flavin'in de eşini sosyal medyada takip etmeyi bırakması dedikoduları iyicene alevlendirmişti.

  • "KIZLARIM ÖNCELİĞİM"

    Flavin son olarak üç kızıyla birlikte çekilen bir fotoğrafını, "Bu kızlar benim önceliğim. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Biz dördümüz sonsuza kadar" notuyla paylaşmıştı. Bu paylaşım boşanma sürecinde olan Stallone'a bir gönderme olarak yorumlandı.

  • 'KÖPEK' İDDİASI

    TMZ’ye göre; Stallone, evini ve ailesini korumak için Rottweiler cinsi bir köpek satın almak istedi. Stallone'nun fikrine eşi Jennifer tepki gösterdi. Bu tartışma çiftin arasındaki diğer ciddi sorunları da ortaya çıkardı. Tartışma sonrasında köpek alma kararından vazgeçmeyen Stallone, Dwight adında bir köpek sahibi oldu.

  • TEDBİR KARAR İSTEDİ

    Başka bir iddiaya göre ise; Stallone'un evlilik sırasında elde edilen varlıkların kasıtlı olarak dağıtılması, tüketilmesi veya israfıyla suçlandı. Flavin, boşanma davası sırasında kocasının mal varlığını satmaktan, başkasına devretmekten veya dağıtmaktan men edilmesini istedi.

    Flavin'in, resmi olarak kullandığı Stallone soyadını da kendi soyadıyla değiştirmek istediği belirtildi.

    Sylvester Stallone'un sözcüsü, ünlü aktörün ailesini sevdiğini belirterek sorunları eşiyle dostça ele aldıklarını belirtti.

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