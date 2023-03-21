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Sydney Sweeney: Dışlandım - Magazin haberleri

Sydney Sweeney: Dışlandım

Sydney Sweeney, göğüslerinin okuldaki yaşıtlarının çoğundan önce gelişmesinin kendisini 'dışlanmış' hissettirdiğini açıkladı. Oyuncu, "Bu kesinlikle haksızlık ve iğrenç bir şey" dedi

Giriş: 21.03.2023 - 07:40 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 'Euphoria'da 'Cassie Howard' karakterine hayat veren oyuncu Sydney Sweeney, samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Sweeney, dizideki çıplak sahnelerine gösterilen tepkileri ve vücudunun yakından incelenmesinin ona okullu bir genç kızken yaşadığı zorlu zamanları hatırlattığını dile getirdi.

  • "DIŞLANDIĞIMI HİSSETTİM"

    Sydney Sweeney, çıplak sahneleri çekerken 'Cassie Howard' karakterini canlandırmasına rağmen kendisini gerçek hayatta cinselleştiren sosyal medya kullanıcılarını da eleştirdi.

    'The Sun'a konuşan 25 yaşındaki oyuncu, "Diğer kızlardan önce göğüslerim vardı ve bu nedenle dışlandığımı hissettim" ifadelerini kullandı.

  • "BU İĞRENÇ BİR ŞEY"

    Trollerin çıplak sahnelerinin ekran görüntülerini alarak aile üyelerini etiketlediğini anlatan Sweeney, "Kuzenlerimin buna ihtiyacı yok. Bu kesinlikle haksızlık ve iğrenç bir şey. Okulda cinselleştirilen biri olarak sürekli yakından inceleniyorsunuz ve ardından aynı şeyi izleyicileriniz yapıyor" dedi.

  • "BENCE BU ÇOK SAÇMA"

    "Bence bu çok saçma" diyen Sydney Sweeney, "Ben bir sanatçıyım, karakterleri canlandırıyorum. Bunlar bende toplumu daha çok kızdıran karakterler oynama isteği uyandırıyor" şeklinde konuştu.

    Öte yandan Sweeney, geçtiğimiz yıl performansına gösterilen ilginin çoğunlukla çıplak sahnelerinin etrafında toplanmasının kendisini nasıl rahatsız ettiğini anlatmıştı.

  • "KİMSE PERFORMANSIMI KONUŞMUYOR"

    Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sydney Sweeney, "Euphoria'daki çalışmamla çok gurur duyuyorum. Bence harika bir performans sergiledim ama çıplak olduğum için kimse bunu konuşmuyor. 'The White Lotus'ta oynuyorum ve birdenbire eleştirmenler dikkat kesiliyor. İzleyiciler beni seviyor. 'Aman Tanrım, sıradaki işi ne olacak?' diyorlar. Ben de 'Bunu 'Euphoria'da görmediniz mi? Bunu 'The Handmaid's Tale'de görmediniz mi?' diyorum" açıklamasında bulunmuştu.

    Ayrıca ekranda soyunan aktrislere yönelik damgalamaya karşı da konuşan oyuncu, "Bir erkek seks sahnesi çektiğinde ya da vücudunu gösterdiğinde, ödüller kazanmaya ve övgü almaya devam ediyor ama bir kız bunu yaptığı anda durum tamamen değişiyor" demişti.

    Fotoğraflar: AP

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