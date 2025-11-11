Sydney Sweeney 7 haftada 14 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı

Sydney Sweeney, en son, yıldızı Christy Martin'in 1990'larda ABD'nin en tanınmış kadın boksörü olma yolundaki yükselişini ve ardından 2010 yılında kocası tarafından kendisine yönelik cinayet girişimini konu alan 'Christy' filmiyle seyirci karşısına çıktı. 28 yaşındaki oyuncu, filmdeki boksör karakteri için kilo aldı, vücut geliştirme çalıştı. Sweeney, filmin çekimlerini bitirdikten ve sadece 7 hafta sonra hem 'The Housemaid' hem de 'Euphoria' dizisinin 3. sezonuna başladıktan sonra 14 kilo vermeyi nasıl başardığını anlattı.

"Kendime karşı gerçekten katı olmak zorundaydım" diyen oyuncu, "Antrenman yaparken kilo almak gerçekten çok zordu. Çok fazla yemek yiyordum. Aklınıza gelebilecek her şeyi yiyordum. Sonra protein tozu üstüne protein tozu içiyor ve bol miktarda kreatin alıyordum, bu da sadece şişkinliğe neden oluyor" diye konuştu.

'Christy' için aldığı tüm fazla kiloları verme zamanı geldiğinde Sweeney, eski diyetine ve egzersiz rutinine döndü. "Egzersiz yapmayı ve protein tozlarını içmeyi bıraktığınızda kaslarınız çok hızlı bir şekilde kayboluyor" diyen oyuncu, "Yağdan önce gelen ilk şey kaslardır. Bu yüzden iki hafta içinde zayıfladım" ifadesini kullandı. Kalan kilolarını "çok temiz" bir diyete sadık kalarak ve "bol bol kardiyo" yaparak verdiğini söyleyen Sweeney, bir rol için bu kadar çok kilo alıp verirken, metabolizmasının gerçekten iyi çalışmasına minnettar olduğunu açıkladı.

"Bunun çok kolay olduğunu söylemek istemiyorum. Ama hayatım boyunca çok aktif bir insan oldum. Yani çok aktif bir çocuktum ve her zaman aktif kaldım, metabolizmam hep iyiydi" diyen Sweeney, "Kilo alabiliyorum ama verebiliyorum da" diye ekledi.