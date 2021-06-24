HABERTURK.COM

Ürün yelpazesindeki hibrit model seçeneklerini artıran Japon üretici Suzuki, Swift Hibrit’in manuel şanzımanlı seçeneğini Türkiye’de sunmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisiyle donatılan, 1.2 litre hacmindeki K12D Dualjet motora ve 12V gücündeki bataryaya sahip 5 ileri vitesli Swift Hibrit için ön satış uygulamasının devreye alındığı açıklandı.

Uygulamayla birlikte, Swift Hibrit GL donanım seviyesinde 199 bin 900 TL’lik fiyatı ve 50 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz ödeme seçeneği ile tercih edilebilecek.

Yapılan açıklamaya göre, GL donanım seviyesine sahip manuel şanzımanlı Swift Hibrit’te LCD yol bilgi ekranı, Start-Stop sistemi, otomatik farlar, deri direksiyon simidi, LED farlar ve LED stop lamba grubu, elektrikli yan aynalar, orta konsolda 4 bardak tutucu ve piyano siyah vites topuzu gibi iç donanım özellikleri yer alıyor.

Otomobilde, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC),Radar Fren Destek Sistemi (RBS),Lastik Basınç Uyarı Sensörü (TMPS),katlanabilir pedal sistemi ve ISOFIX çocuk koltuğu sabitleme mekanizması gibi güvenlik donanımları yer alıyor.

935 kg boş ağırlığa sahip Swift Hibrit’in kaputunun altında dört silindirli 83 beygir güç üreten 1.2 litrelik K12D Dualjet motor yer alıyor. 5 ileri manuel şanzımanlı Swift Hibrit, 100 km hızlanmasına ortalama 13,1 saniyede erişirken, maksimum 180 km/s hızlanmaya ulaşıyor. Şehir içi kullanımlarda yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufuna imza atan Swift Hibrit, karma kullanımda ise 100 km’de ortalama 4,9-5,0 lt tüketim değeri ortaya koyuyor.