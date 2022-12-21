Swarm Hesap Silme: Swarm Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır?

Son zamanlarda en çok aranan konulardan birisi de Swarm hesap silme adımları. Eğer siz de hesabınızı silmek istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Bilmeniz gereken bütün detayları sizlere aktaracağız. Swarm hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır? Okuyun ve her şeyi öğrenin. Sonrasında da bu adımları izleyerek hesabınızı kapatın.

İşte bütün detay…

Swarm Hesabını Kalıcı Olarak Silme

Telefondan Swarm hesabı silme işlemini anlatmadan önce bilgisayardan nasıl kapatacağınızı anlatalım.

- Swarm hesabınıza girmeden önce ‘Foursquare hesap silme’ sayfasına gitmeniz gerekiyor.

- Siteye Swarm hesap bilgileriniz ile giriş yapmalısınız.

- Sonrasında açılan sayfada ‘Foursquare ve Swarm’dan neden ayrılıyorsun’ sorusuna cevap vermeniz gerekiyor.

- Bu adımdan sonra da sayfanın alt kısmında bulunan ‘Delete Account’ butonuna basın ve hesabınızın silinmesini tamamlamış olun.

Bu işlemleri gerçekleştirdiğinizde Swarm hesabınız silinecek ve artık bildirimleri de alamayacaksınız.

Peki telefondan Swarm hesabı silme işlemi nasıl gerçekleştiriliyor merak ediyor musunuz? O zaman okumaya devam edin.

Telefondan Swarm Hesabı Silme Adımları

Aslında aynı web sitesinden yaptığınız gibi burada da belli aşamaları izlemeniz gerekiyor. En büyük avantajı ise direk uygulama üzerinden bu işlemi yapabilecek olmanızdır.

- Öncelikle Swarm hesabınızı açın.

- Profilinize gidin.

- Ayarlar sekmesine tıklayın.

- Delete My Account seçeneğini göreceksiniz. Onu seçin.

- Hesabınıza tekrar giriş yapmanız istenecek. Bilgilerinizi girin.

- Bilgilendirme ekranıyla karşılaşacaksınız. Diğer platformlarda olduğu gibi burada da sizden neden hesabı kapatmak istediğiniz bilgisi istenecek. Bunu cevaplandırın

- Tekrar Delete Account seçeneğini işaretlemelisiniz.

- Şifre girmeniz istenecek. Şifrenizi girin ve onaylayın.

Swarm hesabınız silinmiş olacak. Yazıldığı zaman uzun duruyor olabilir ama emin olun sadece birkaç saniyenizi alacak bir işlem.

Kapatılan Swarm Tekrar Açılır mı?

Pişman olabilirsiniz ya da tekrar hesabınızı açmak isteyebilirsiniz. Ama size şunu söylememiz gerekiyor: Çoğu platformda hesabınızı sildikten ya da dondurduktan sonra işlemi geri alabiliyorsunuz. Fakat kapatılan Swarm tekrar açılır mı dediğimizde cevabı ‘hayır’ olacak. Silme işleminiz tamamlandığı saniye artık hesabınızı tekrar kullanamazsınız.

Bu sebeple de silmeden önce çok dikkatli düşünmeniz gerekiyor.

Swarm Hesabı Silerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Swarm hesabınızı nasıl sileceğinizi anlattık ama bir şeye daha dikkat çekmemiz gerekiyor. Bu süreçte nelere dikkat etmelisiniz? Bazen uygulamayı Facebook hesap bilgileri üzerinden kullanan kişiler ‘Delete Account’ seçeneğini göremeyebilir. Bu durum da internet üzerinden silme işleminizi gerçekleştirmek daha iyi olacaktır.

Silme işlemini yaptığınız zaman bu hesaplarınızdaki bütün veriler ve bilgiler de kaybolacak. Eğer önemli bilgileriniz varsa ve bir yerlere not etmeniz gerekiyorsa silmeden önce bu işlemlerinizi tamamlamalısınız. Böylece sonrasında herhangi bir sorun yaşamazsınız.

Buna ek olarak;

- Bazen şifrenizi de unutabilirsiniz. Bu durumlarda da hesabınızı silebilirsiniz.

- Öncelikle Foursquare’nin resmi web sayfasına girmelisiniz.

- Sonrasında ‘Şifremi unuttum’ seçeneğine tıklayarak buradan e posta adresinize bir bağlantı linki göndermelisiniz.

E postanıza bu link geldiğinde tıklayın ve yeni bir şifre belirleyin. Hemen sonrasında da bilgilerinizle sisteme giriş yaparak silme işleminizi gerçekleştirin. Ama tekrar hatırlatalım: Sildiğiniz Swarm hesabı tekrar açılamaz, bu yüzden dikkatli düşünüp karar vermelisiniz.

Gördüğünüz üzere Swarm hesap silme adımları oldukça kolay ve akılca kalıcı. Emin olduğunuzda hemen bu adımları izleyerek işleminizi yapabilirsiniz.