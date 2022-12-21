Amazon Hesap Silme: Amazon Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır?

Bu yazıyı okuyarak Amazon hesap silme adımlarını öğreneceksiniz. Sonrasında da Amazon hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır zaten biliyor olacaksınız.

Burada önemli olan nokta hesap kapatma işlemlerinizi doğru bir sırayla ve acele etmeden yapmaktır.

İşte bütün detaylar…

Amazon Hesabı Kalıcı Olarak Silme

Hesabınızı tamamen silmek istiyorsanız şimdi sizlere sıralayacağımız adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

- Hesabınıza giriş yapmalısınız.

- Ardından Hesap Ayarları bölümüne gelin ve buradaki ‘Hesabımı Sil’ seçeneğini işaretleyin.

- Sayfada yer alan kapatma nedenlerinden sizin için hangisi uygunsa onu seçmelisiniz.

- Ardından karşınıza şu yazı gelecek. ‘Amazon Hesabımı Kapatmak ve verilerimi silmek istiyorum.’ Onu seçin.

- Seçiminizi yaptıktan sonra Hesabı Kapatın seçeneğini seçmelisiniz.

İşte bütün bilmeniz gereken adımlardan bahsettik. Bu adımları izleyerek Amazon hesabınızı kapatabilirsiniz.

Prime Video Hesabı Nasıl Silinir?

Bir başka merak edilen konu da Prime video hesabı nasıl silinir?

Amazon Prime video ile bildiğiniz üzere çok güzel özgün yapımlar izleyebiliyorsunuz. Üstelik bu hesabınızı Türkçe ya da İngilizce de kullanabiliyorsunuz. Seçim size ait.

Prime video hesabınızı silmek istiyorsanız öncelikle ana sayfanıza gelin.

- Ardından Hesap ve Ayarlar sekmesine girin.

- Kanallar bölümünden silmek istediğiniz aboneliği yapmalısınız.

- Kanalı İptal Et yazısını seçin.

Bu işlemi yaptıktan sonra talebi geri çekmek isterseniz sistem tarafından son ödeme tarihinize kadar işlem yapabilirsiniz. Bu işlem için de bütün verileriniz silinmeden önce belli bir süre tanınacak. Eğer bu süre içerisinde giriş yapmazsanız hesabınız tamamen silinmiş olacak.

Prime hesabınız da Amazon Prime Üyeliği ile bağlantılı olmalı. Çünkü Amazon Prime üyelik iptali gerçekleştiğinde Prime video hesabınız da otomatik olarak iptal edilecek.

Buna ek olarak bir diğer başlığa geçmeden önce bir konudan daha bahsetmek istiyoruz: Amazon hesabı neden kapanır? Amazon Prime üyeliği aldığınız zaman her ay belli miktar ödeme yapmanız gerekiyor. Eğer zamanında ödeme yapmazsanız ve gününü ciddi anlamda geçirirseniz, o zaman Amazon hesabınızı kapatma hakkına sahiptir.

Amazon Satıcı Hesabı Kapatma

Şimdi gelelim satıcıların Amazon hesaplarını nasıl kapatacaklarını anlatmaya… Amazon satıcı hesabı kapatma işlemleri de çok zor ve uzun değildir.

Eğer satıcıysanız ve hesabınızı kapatmak istiyorsanız işte izlemeniz gereken adımlar:

- Gönderimi tamamlanmayan teslimatlar varsa öncelikle bunları tamamlamak zorundasınız.

- Son yaptığınız satışın üzerinden tüketici garantisi için 90 günlük bekleme süresi olmak zorunda. Bu süreyi beklemelisiniz.

- Ardından yapılacak bütün ödemeleri yapmalısınız. Hesabınızda bulunan miktarı sıfırlamalısınız.

- Alıcı ve satıcı arasındaki bütün para ve ürün iadesi için işlemleri tamamlayın.

- Satıcı Hesabımı Kapat seçeneğini Ayarlar içerisinde göreceksiniz. Buna tıklayarak hesabınızı kapatabileceksiniz.

Amazon Hesap Silme Kaç Gün Sürer?

Amazon hesabınızı silme işleminizi gerçekleştirdiğinizde bütün verileriniz hemen kapanmaz. Talebin ardından onay maili gönderiliyor. Maile cevap vermeniz için 5 gününüz olacak. Eğer bu maile cevap vermezseniz ve Amazon hesabınıza giriş yapmazsanız o zaman verileriniz ve hesaplarınız silinecek.

Gördüğünüz üzere Amazon hesap silme işlemleri çok da uzun sürmeyecektir. Satıcı ya da sadece kullanıcı olabilirsiniz. Her iki türlü de yapmanız gereken işlemler bellidir ve sizler de sadece bu adımları izlemelisiniz.