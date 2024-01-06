Svensson, Kartal oluyor!

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Yukatel Adana Demirspor kısa süre önce Jonas Svensson ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden Jonas Svensson’u gündemine aldı.

Siyah-beyazlılar, Norveçli oyuncudan olumlu yanıt alırken sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Adana Demirspor forması ile toplamda 84 maça çıkan Norveçli futbolcu takımına 1 gol 9 asistlik katkı sağladı. Svensson bu sene Adana Demirspor ile 14 maça çıkarken 3 asist yaptı.