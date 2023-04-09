Suya gömülen ilçeye son bakış!

"HER ŞEYİ KAYIT ALTINA ALDIK"
Eski ilçeye veda etmenin hüznünü, yeni ilçenin de inşa sürecine tanıklık etmenin sevincini yaşadığını belirten Yusufeli Belediye Başkanı Aytekin, "Bir taraftan millete hizmet ederken, diğer taraftan emek verdiğimiz, hikayelerimizin olduğu ilçenin ortadan kalkmasını görmek; insana hüzün veriyor. Tüm bunlar olurken, yeni ilçemize neleri taşıyacağımızın kaygısını da yaşadık. Dijital imkanlarla her şeyi kayıt altına aldık, buraların hikayelerini yazdırdık. Bunların yeni ilçede yaşayacak olması; hüznümüzü kısmen de olsa hafifletiyor" dedi.