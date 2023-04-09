Suya gömülen ilçeye son bakış!

"DUYGUSALLIĞI SONUNA KADAR YAŞADIM"

Eski ilçede yarım kalan ya da yapamadığı hizmetlere ilişkin Aytekin, "Yapmasaydım değil de keşke şunu da yapsaydım. Biraz daha cesur davranıp, daha çok şey kazandırsaydım dediğim işler tabii ki var. İnsanların ihtiyaçları ve yeni gelişmeler, her gün yeni ihtiyaçları doğuruyor. Buradaki hayat sürekli devinim içerisinde devam ediyor. Baraj serüveninin kaçınılmaz olduğunu gördüğümde, duygusallığı sonuna kadar yaşadım. Fakat yeni işler yapıp yeni ihtiyaçlara cevap vermekten zaman bulup, eskiyi yad edecek kadar zihinsel boşluğum olmadı. Yeni ilçedeki ihtiyaçları giderelim diye gayret ediyoruz. Geçmişin destanlarına ağlayacak durumumuz yok. Geleceği kurmak; geçmişe ağlamaktan daha önemli" diye konuştu.