Dünyanın en zengin kişisi olan, Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak verdiği teklifin yankıları sürüyor.

Nisan ayı başında 2.9 milyar dolar ödeyerek Twitter'ın yüzde 9.2 hissesini satın alan ve sosyal medya platformunun en büyük hissedarı olan Musk, hisse başına 54.2 dolar ödeyerek şirketin tamamını 43 milyar dolar karşılığında satın almak istediğini duyurmuştu.

Elon Musk'a ilk cevap şirketin Suudi yatırımcısı Prens El Velid bin Talal'den geldi. Talal, Twitter üzerinden attığı bir mesajla teklifi popüler sosyal medya platformunun "Büyüme beklentileri dikkate alındığında teklifin Twitter'ın gerçek değerine yaklaşmadığını" söyleyerek reddettiğini açıkladı.

Suudi Prens, Musk'a doğrudan etkileşim verdiği Twitter mesajında, yöneticisi olduğu Riyad merkezli yatırım şirketi KHC'nin Twitter'daki payını yüzde 5,7'ye çıkardığını açıkladığı 2015 tarihli Twitter mesajını da alıntıladı.

Elon Musk ise Prens'e yanıt vererek Twitter'da doğrudan ve dolaylı olarak ne kadarlık bir hisseye sahip olduğunu ve Talal'ın da mensubu olduğu Kraliyet Ailesi ve Suudi Arabistan Krallığı'nın gazetecilerin ifade özgürlüğü konusundaki görüşünü sordu.

Resmi verilere göre Twitter'ın Musk'tan sonra en büyük hissedarı olan kurumlar arasında yüzde 8'in üzerinde sahiplikle Vanguard ve Morgan Stanley yatırım bankaları geliyor. Bu ikiliyi yüzde 4.5 ile Blackrock ve SSgA fonları takip ediyor.

Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre 16.5 milyar dolar servete sahip olan Prens Talal'ın Twitter'daki pozisyonu ise tahminen yüzde 4.4 civarında.

TWITTER TEKLİFİ GÖRÜŞECEK

CNBC Sunucusu Carl Quintanilla da konuya dahil oldu ve isimsiz bir kaynağa atıfta bulunarak önemli bir iddiada bulundu ve teklifi görüşmek üzere çalışanlarla kapsamlı bir toplantı yapacağını söyledi.

Musk, daha önce tüm şirketi 43 milyar doların üzerinde bir değerlemeyle satın almayı ve şirketi "ifade özgürlüğü platformuna" dönüştürmeyi teklif etmişti.

Twitter hisseleri dün yüzde 1.7 düşüşle 45.08 dolara kadar düşerken yüzde 6'ya varan seans içindeki kazancını yüzde yüzde 18'e varan piyasa öncesi kazancını geri vererek Musk'ın teklif fiyatının yüzde 17 altında işlem gördü. Twitter hisseleri geçen yaz 70 dolara kadar çıkarak rekor kırmıştı, analistler bu nedenle teklife karşı mesafeli olabileceğini belirtiyor.

MUSK'IN B PLANI

Öte yandan, teklifin kabul edilmesi durumunda Elon Musk'ın 43 milyar dolarlık teklifin finansmanını yapacağı da piyasalarda tartışma konusu.

Zira dünyanın en zengini olmasına rağmen Musk'ın servetinin büyük bölümü likit değil. ABD Bankası Wells Fargo'nun analistleri Musk'ın finansman için Tesla hisselerini satmak zorunda kalabileceğini belirtti.

Tesla hisselerindeki opsiyonlardan elde edeceği gelirden daha fazlasını vergi olarak vermek istemeyen Musk, geçen yıl şirketteki yüzde 10'luk hissesini yaklaşık 15 milyar dolar karşılığında satmıştı.

Alanlarında başarılı ve etki sahibi kişilerin fikirlerini anlattığı ve Musk'ı da ağırlayan TED platformunun başındaki Chris Anderson'ın Musk'a mevcut teklifinin reddedilmesi durumunda bir "B Planı" olup olmadığı sorusuna Musk, "Var" yanıtı vardı.

Musk, planına dair detay vermedi.