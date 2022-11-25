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Suudi Arabistan'ı sel vurdu: Araçlar sele kapılarak sürüklendi

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dün etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle birçok ana yol sular altında kalırken çok sayıda araç da sele kapılarak sürüklendi.

Giriş: 25.11.2022 - 13:54 | Güncelleme: ABONE OL
Suudi Arabistan'ı sel vurdu: Araçlar sürüklendi
Suudi Arabistan'ı sel vurdu
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HABERTURK.COM / AA

Suudi Arabistan merkezli "El-İhbariyye" televizyon kanalında yayınlanan görüntülerde, şiddetli yağış nedeniyle Cidde'deki caddelerde büyük miktarlarda su birikintilerinin oluştuğu ve onlarca aracın suda sürüklendiği görüldü.

Ülkenin resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Ulusal Meteoroloji Merkezi Sözcüsü Hüseyin el-Kahtani, Cidde'yi etkisi altına alan yağışların çok şiddetli olduğunu söyledi.

2009'DAN BU YANA GÖRÜLEN EN YÜKSEK MİKTARDA YAĞIŞ

G&ouml;rsel: Anadolu Ajansı - Ekran G&ouml;r&uuml;nt&uuml;s&uuml;
Görsel: Anadolu Ajansı - Ekran Görüntüsü

Kahtani, yağışların yaklaşık 8 saat sürdüğünü ve bunun 2009'dan bu yana Cidde'de görülen en yüksek miktarda yağış olduğunu kaydetti.

Mekke belediyesi de hazırlıklarını artırdığını ve bölgedeki belediyelere 10 bin işçi aktarıldığını bildirdi.

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezinin erken uyarı sistemi, şiddetli yağış nedeniyle Cidde'deki uyarı seviyesini "alarm" düzeyine çıkarmıştı.

ÇOK SAYIDA ARAÇ HASAR GÖRDÜ

G&ouml;rsel: Anadolu Ajansı - Ekran G&ouml;r&uuml;nt&uuml;s&uuml;
Görsel: Anadolu Ajansı - Ekran Görüntüsü

Suudi Arabistan'ın "Al Arabiya" televizyonu da Cidde kentindeki yürütme organlarının acil durumlar için ekiplerini seferber ettiğini ve saha ekiplerinin suyun hızlı bir şekilde tahliyesi için çalıştığını duyurdu.

Haberde, şiddetli yağışın Cidde'deki caddeleri sular altında bırakması sonucu çok sayıda aracın hasar gördüğü aktarıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

G&ouml;rsel: Anadolu Ajansı - Ekran G&ouml;r&uuml;nt&uuml;s&uuml;
Görsel: Anadolu Ajansı - Ekran Görüntüsü

Şiddetli yağış nedeniyle dün Mekke-i Mükerreme bölgesinde birçok yol ve tünelin kapandığı ve Cidde'de 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Cidde'deki bazı mahallelerde su baskını yaşandığı, şehirde eğitime ara verildiği ve uçuşların durdurulduğu kaydedilmişti.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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