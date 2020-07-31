Suudi Arabistan'da, hac vazifesini yerine getiren kafilelerin Kabe'deki tavafı koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında gerçekleştiriyor.

Hac görevini yerine getirmek üzere Mekke'de bulunan Müslümanlar, sabah erken saatlerde Müzdelife'den Mina'ya şeytan taşlamaya geldi.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde Mina'ya gelen hacı adaylarına taşlamada sterilize edilmiş taşlar dağıtıldı. Kaçak yolla Arafat'a çıkmak isteyenler ise polis ve askerlerin kontrolüne takıldı.

25'İN ÜZERİNDE KİŞİ TUTUKLANDI

Arafat'a kaçak yollardan geçmeye çalışan 25'in üzerinde kişi polis tarafından gözaltına alınarak tutuklandığı ifade edildi.

Öte yandan Suudi İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Talal Al- Shalhoub, kaçak yollardan Arafat'a çıkışlara müsaade edilmeyeceğini ifade etmişti.