Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye: 10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz!
Galatasaraylı Mauro Icardi, PFDK tarafından aldığı 1 maçlık cezanın ardından Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşımda bulundu. Arjantinli golcü yaptığı paylaşımda, "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. İşte şampiyonluk fotoğrafı." ifadesini kullandı.
PFDK tarafından 1 maçlık cezaya çarptırılan Mauro Icardi, aldığı cezanın ardından Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşımlarda bulundu.
Arjantinli golcü, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin paylaştığı fotoğrafın kesilmemiş halini paylaştı ve, "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. İşte şampiyonluk fotoğrafı." ifadesini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe, Icardi'ye verilen 1 maçlık cezanın yetersiz olduğunu belirten bir paylaşımda bulunarak, "Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli…" ifadelerine yer vermişti.