Tolga Savacı hayatını kaybetti

Tolga Savacı, oyunculuktan uzaklaşarak ABD'ye yerleşmesini şu sözlerle dile getirmişti; "Biz maalesef ki Yeşilçam’ın artık kasetlere hapsolmuş 1980’li yıllarında Türk sinemasında bulunduk. 1970’li yılların olumsuz etkilerini silmemiz hiç kolay olmadı ama bunu başardık. O zamanlar star sineması vardı. Küçük bütçelerle, sınırlı sayıda ekiplerle başarılı işlere imza attık. Günümüz sinemasında ve dizi sektöründe bu işler artık onlarca kişilik çalışanlarla yürüyor. Ama yine de izleyiciye istenilen duyguyu geçirmek hiç kolay olmuyor. Hiç güvenmediğim reyting savaşlarında mağlup olan dizi acımasızca yayından kaldırılıyor. Bu nedenle uzun süredir sektörden uzağım.”