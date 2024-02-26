Tolga Savacı hayatını kaybetti
Usta oyuncu Tolga Savacı'nın hayatını kaybetti... Savacı'nın vefatını eşi Nermin Bezmen duyurdu; Yüreğim kanıyor. Kaybettim dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuz yolculuğuna."
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Tolga Savacı, ABD'de geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.
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Tolga Savacı'nın vefatını 2015'te evlendiği eşi Nermin Bezmen duyurdu; "Yüreğim kanıyor. Kaybettim dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuz yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda... Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz..."
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Tolga Savacı'nın ablası Sibel Savacı ise acısını şu sözlerle paylaştı: "Güzel ruhlum, koca yüreklim, savaşçı canım kardeşim, dostum, arkadaşım... Tolga Savacı maalesef ansızın aramızdan ayrıldı. Huzur içinde uyu bi rtanem, değerli, bir tanecik kardeşimiz.... Tarifsiz üzgünüz... Değerlerinle, gönlünle tüm varlığınla bu yaşamı bizimle paylaştığın için teşekkür ederiz. Bir tanemiz evladı Atilla'ya, sevgili eşi Nerminciğime, tüm sevenlerine de sabır dilerim... Huzur içinde uyu, yolun ışık olsun...Tolgam."
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TOLGA SAVACI HAKKINDA
Tolga Savacı, 6 Mayıs 1963'te İstanbul’da doğdu. Ablası emekli manken Sibel Savacı. Ayrıca Zeynep Savacı adında bir kız kardeşi bulunuyor.
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Fransız Koleji'ni bitirdi. 1983'te mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti. İki yıl İtalya, Almanya, Fransa'da mankenlik yaptı, su topu oynadı. Bir ara motosiklet yarışçılığı yaptı.
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Oyunculuğa 1985'te 'Arzu' adlı filmde Banu Alkan ile başrol oynayarak başlayan Tolga Savacı, 1980'lı yılların sonunda kariyerinin zirvesine çıktı.
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Tolga Savacı, son olarak 2014'te 'Kurt Seyit ve Şura' adlı dizide 'Ahmet Yahya'yı canlandırdı.
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Tolga Savacı, oyunculuktan uzaklaşarak ABD'ye yerleşmesini şu sözlerle dile getirmişti; "Biz maalesef ki Yeşilçam’ın artık kasetlere hapsolmuş 1980’li yıllarında Türk sinemasında bulunduk. 1970’li yılların olumsuz etkilerini silmemiz hiç kolay olmadı ama bunu başardık. O zamanlar star sineması vardı. Küçük bütçelerle, sınırlı sayıda ekiplerle başarılı işlere imza attık. Günümüz sinemasında ve dizi sektöründe bu işler artık onlarca kişilik çalışanlarla yürüyor. Ama yine de izleyiciye istenilen duyguyu geçirmek hiç kolay olmuyor. Hiç güvenmediğim reyting savaşlarında mağlup olan dizi acımasızca yayından kaldırılıyor. Bu nedenle uzun süredir sektörden uzağım.”
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Tolga Savacı, ilk eşi Aylin Livaneli ile birlikte 1992 - 1993'te “Coke N'Roll” adında bir müzik programı sundu.
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İkinci eşi Özlem İbrahimoğlu ile evli olduğu dönemde Dalyan’da, iki yıl boyunca butik otel işleten Savacı, 3'üncü evliliğini yazar Nermin Bezmen ile yaptı. Tolga Savacı, Nermin Bezmen ile birlikte 2015'te ABD'nin New Jersey eyaletine yerleşti. Savacı, ABD'de klasik otomobil tamiratı üzerine bir iş yeri açmıştı.
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Tolga Savacı'nın ardından;
Filmsan Vakfı... Türk sinemasının önemli oyuncularından Tolga Savacı’ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Oyuncu Sendikası... Meslektaşımız Tolga Savacı hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun.
Hülya Avşar... Çok üzgünüm.
Hamdi Alkan... Çok güzel işler yaptık,keyifli anılar biriktirdik seninle.. Ve bir anda kahredici haberin geldi.. Canım kardeşim Tolga ,huzur içinde uyu.
Süha Uygur... Tolga Savacı… Dünya beyefendisi bir insanı kaybettik… Ailesine ve tüm sevenlerine sonsuz sabır diliyorum… Cennet mekânın olsun...