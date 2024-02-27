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Bitcoin spot borsa yatırım fonlarında (ETF) rekor seviyede işlem hacmine ulaşılması kripto paralarda sert yükselişi tetikledi.

Bitcoin gece saatlerinde Kasım 2021'den bu yana ilk kez 57.000 doları gördü. TSİ 8.00 itibarıyla kazanımlarının bir kısmını geri vererek 55.710 dolara çekilse de günlük yükselişi yüzde 8.5 oldu.

Bitcoin'deki bu yükseliş büyük ölçekli altcoinlere de yansıdı.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum sabah saatlerinde günlük yüzde 3.3 yükselerek 2.210 dolardan işlem gördü. Binance Coin günlük yüzde 3.2 değer kazancıyla 399 doları görürken, Solana yüzde 6.2'lik artışla 109.4, Ripple yüzde 2.4'lük artışla 0.55, Cardano (ADA) yüzde 6.4'lük yükselişle 0.63, Avalanche (AVAX) ise yüzde 6'lık artışla 39.2 dolara çıktı. Dogecoin ise yüzde 5.1 değer kazanarak 0.090 dolara ulaştı.

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Bu yükselişlerle beraber kripto paraların toplam piyasa değeri 24 saatte yaklaşık 125 milyar dolar artarak 2.12 trilyon dolara çıktı. Sadece Bitcoin'in piyasa değeri ise 1.1 trilyon dolar oldu.

1 AYDA YÜZDE 33 YÜKSELDİ Son yükselişle beraber Bitcoin dolar bazında yatırımcısına son 1 ayda yüzde 33 kazandırmış oldu. Dünyanın en büyük kripto parasının son 1 ayda hızlanan rallisinde ABD'de SEC'in ocak ayında Bitcoin spot ETF'lere onay vermesi ana unsurlardan birisi oldu. ETF'LERDE REKOR İŞLEM HACMİ Dün ise söz konusu ABD fonlarında günlük işlem hacmi 2.4 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Bitcoin ETF'leri ilk işleme girdiği gün 2.3 milyar doların üzerinde bir işlem hacmi görmüştü ancak ortalama günlük işlem hacmi bundan sonra 1.2 milyar dolar civarında seyretmişti. Dolayısıyla dün ulaşılan 2.4 milyar dolarlık seviye kripto para piyasalarında yukarı yönlü bir harekete yol açtı.

11 Ocak'tan bu yana Bitcoin spot ETF'lerdeki günlük işlem hacimleri: .png Analistler bu sabah itibarıyla Bitcoin'de 54.700 doların destek 58.150 doların ise direnç seviyeleri olarak öne çıktığını belirtti.