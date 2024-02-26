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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Galatasaray - Antalyaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU) - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray - Antalyaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrılarak haftayı 72 puanla lider kapattı. Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri biri penaltıdan olmak üzere Kerem Aktürkoğlu kaydederken, gollerin VAR incelemesi sonrası gelmesi dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26.02.2024 - 18:51 Güncelleme: 26.02.2024 - 22:18
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        Cimbom'un Kerem'i 'var'!
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        Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın perdesi Galatasaray-Antalyaspor maçıyla kapandı. Sarı-kırmızılılar kiritk mücadeleden ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 galip ayrıldı.

        Icardi'nin cezası nedeniyle forma giymediği maçta Galatasaray'a üç puanı getiren golleri 12'de (pen.) ve 45+1'de Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

        Antalyaspor'un tek golü 33'te Van de Streek'ten geldi.

        Okan Buruk'un ekibi, bu sonuçla ligde üst üste 8. galibiyetini alırken, puanını 72'ye çıkarıp haftayı Fenebahçe'nin 2 puan önnüde lider tamamladı.

        Son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı 9. sıradaki Antalyaspor ise 35 puanda kaldı.

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        İKİ GOL DE VAR'LA GELDİ!

        Sarı-kırmızılıların Antalyaspor karşısında bulduğu iki gol de VAR uyarısıyla geldi. 9. dakikada Tete ile Van de Streek arasında yaşanan pozisyonda VAR incelemesinin ardından penaltı kararı çıktı ve Kerem Aktürkoğlu topu filelere yolladı.

        45+1. dakikada ise Kerem'in attığı 2. gol önce ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, VAR incelemesi sonrasında ofsayt olmadığı tespit edilerek geçerli sayıldı.

        İki gol atan Kerem, 59. dakikada kullandığı 2. penaltıdan ise yararlanamadı. Milli futbolcunun vuruşu üst direkten geri döndü.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        12. dakikada Galatasaray penaltıdan golü buldu. Van de Streek'in Tete'ye müdahalesi sonrası hakem, VAR'da pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

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        15. dakikada Köhn'nün uzun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Tete, şutunu çekti ancak kaleci Leite meşin yuvarlağı çeldi.

        22. dakika ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Saric'in şutunda meşin yuvarlak, üst direkten döndü.

        33. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Kaluzinski'nin ortasında, Muslera'nın da boşa çıkmasıyla, altıpas çizgisi üzerinde topa vuran Van de Streek, beraberlik golünü kaydetti: 1-1.

        34. dakikada Van de Streek'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Larsson şutunu çekti ancak Muslera meşin yuvarlağı çeldi. Sonrasında dönen topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

        45+1. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Torreira'nın ortasında topa kafa vuran Vinicius'un şutunu kaleci Leite çeldi. Dönen topu Kerem Aktürkoğlu'nun tamamlamasının ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Sonrasında hakem Abdülkadir Bitigen, VAR'ın da yardımıyla pozisyonun ofsayt olmadığına karar verdi ve gol geçerli sayıldı.

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        48. dakikada Kerem Demirbay'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vinicius, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Brezilyalı oyuncunun şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        59. dakikada Galatasaray, penaltıdan yararlanamadı. Erdoğan Yeşilyurt'un Köhn'e müdahalesi sonrası hakem, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı üst direğe nişanlayarak penaltıyı gole çeviremedi.

        65. dakikada Larsson'un sağ taraftan kullandığı kornerde Van de Streek, arka direkte topa kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

        67. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mertens, şutunu çekti. Kaleci Leite, bu pozisyonda meşin yuvarlağı çeldi.

        72. dakikada sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, içe kat ederek ceza yayının sağından şutunu çekti. Kaleci Leita, bu şut sonrası meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

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        78. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Sanchez, altıpas çizgisi üzerinde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, bu vuruş sonrası üstten auta çıktı.

        83. dakikada Köhn'nün pasında topla buluşan Mertens, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

        Stat: RAMS Park

        Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

        Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Nelsson, Sanchez, Köhn, Kerem Demirbay (Dk. 80 Berkan Kutlu), Torreira (Dk. 87 Abdülkerim Bardakcı), Tete (Dk. 46 Kaan Ayhan), Mertens (Dk. 88 Eyüp Aydın), Kerem Aktürkoğlu, Vinicius (Dk. 70 Zaha)

        Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Saric, Ufuk Akyol (Dk. 77 Safuri), Larsson (Dk. 73 Emre Uzun), Buksa

        Goller: Dk. 12 (Penaltıdan) ve Dk. 45+1 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 33 Van de Streek (Bitexen Antalyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 17 Veysel Sarı, Dk. 18 Güray Vural, Dk. 60 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 90 Buksa (Bitexen Antalyaspor), Dk. 45+7 Torreira, Dk. 90+1 Kaan Ayhan (Galatasaray)

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