Galatasaray - Antalyaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU)

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın perdesi Galatasaray-Antalyaspor maçıyla kapandı. Sarı-kırmızılılar kiritk mücadeleden ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 galip ayrıldı.

Icardi'nin cezası nedeniyle forma giymediği maçta Galatasaray'a üç puanı getiren golleri 12'de (pen.) ve 45+1'de Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Antalyaspor'un tek golü 33'te Van de Streek'ten geldi.

Okan Buruk'un ekibi, bu sonuçla ligde üst üste 8. galibiyetini alırken, puanını 72'ye çıkarıp haftayı Fenebahçe'nin 2 puan önnüde lider tamamladı.

Son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı 9. sıradaki Antalyaspor ise 35 puanda kaldı.

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İKİ GOL DE VAR'LA GELDİ!

Sarı-kırmızılıların Antalyaspor karşısında bulduğu iki gol de VAR uyarısıyla geldi. 9. dakikada Tete ile Van de Streek arasında yaşanan pozisyonda VAR incelemesinin ardından penaltı kararı çıktı ve Kerem Aktürkoğlu topu filelere yolladı.

45+1. dakikada ise Kerem'in attığı 2. gol önce ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, VAR incelemesi sonrasında ofsayt olmadığı tespit edilerek geçerli sayıldı.

İki gol atan Kerem, 59. dakikada kullandığı 2. penaltıdan ise yararlanamadı. Milli futbolcunun vuruşu üst direkten geri döndü.