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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kademeli emeklilikte son durum! Kademeli emeklilik gelecek mi? Çalışma Bakanı Işıkhan'dan son dakika açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Kademeli emeklilik gelecek mi? Çalışma Bakanı Işıkhan'dan son dakika açıklama

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Son günlerde emeklilerle ilgili merak edilen gündem başlıklarından biri 'kademeli emeklilik'... Bakan Işıkhan "Kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 21:24 Güncelleme: 26.02.2024 - 21:29
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        Kademeli emeklilik gelecek mi?
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, vatandaşların ve sosyal medyanın gündeminde yer alan iki konu ile ilgili açıklama yaptı.

        Işıkhan, "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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