Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        72
        Fenerbahçe
        FB
        70
        Trabzonspor
        TS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        37
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Tümosan Konyaspor
        KON
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        12
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mehmet Ayan yazdı: Kim mutlu ki? - Galatasaray Haberleri

        Mehmet Ayan yazdı: Kim mutlu ki?

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ağırladığı Antalyaspor'u Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek haftayı 72 puanla lider kapattı. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki performansını değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 22:44 Güncelleme: 26.02.2024 - 22:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Icardi’sizliğin sadece hücum organizasyonlarını değil, orta saha işlevi başta olmak üzere takım oyununu bozduğu bir ilk yarı izledik.

        • 2

          5-6 maçtır fiziki sıkıntıları nedeniyle ceza sahasından ziyade adeta bir orta saha oyuncusu gibi oynadığı maçlarda Arjantinli adeta bağlantı oyuncusu oluyordu. Kanat akınlarındaki etkili halini zaman zaman bu oyun kuruculuğa bağlamıştım.

        • 3

          Antalya maçında o olmayınca oyun bir türlü akışını yakalayamadı. Kerem D. ile Torreira, hatta Mertens’in etkisiz kaldığı anlarda Aktürkoğlu sahneye çıktı. Hücum bağlantılarında isteği ve gücüyle o vardı. Pozisyonların içindeydi. Ne Tete sağdan, ne Vinicius önden ona katkı sunabildi.

        • 4

          Sergen hocanın maçın başındaki açıklamasına pek uygun bir ilk yarı oynadı Antalyaspor… Merkezde kaptıklarını çabuk oynadılar. Golün öncesindeki pozisyona benzer 2-3 kez daha rakibi zor durumda bıraktılar. Bekleyerek başlayacağız demişti. Oyunu geride kabul edeceklerini bildirmişti. Tam da dediğini yaptı ekibi.

        • 5

          İkinci yarıda Antalyaspor standardını bozmadı. Oyuncu değişikliklerine karşın oyunu bozulmadı. Galatasaray’ın, Kerem Aktürkoğlu’nun kaçırdığı penaltıyı kazandığı pozisyonu dışında benzer 1-2 atağını izledik. Bir iki de iyice şut. Oyunu bir türlü ele alıp tribünün de desteğiyle maçı koparamadı.

        • 6

          2-1’i korumak için Okan Buruk’un oyuncu değişikliklerine bakınca maçın nasıl zora girdiğini görebiliriz. Oyuna ikinci 45’te girenler Kaan Ayhan, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu ve Abdülkerim Bardakcı dört savunmacı… Bir de hücum edemeyen ZAHA…

        • 7

          Okan hocaya kızamam ki… Kazanmak istiyor. Skoru korumak peşinde. Eleştirmiyorum… Neyi eleştireceğim ki?

        • 8

          Oynayanın, yönetenin, tribündekinin, seyircinin, ekran başındakinin… Hiç kimsenin mutlu olmadığı, keyif almadığı bir oyunun KAZANMAKTAN başka ne gailesi olabilir ki!

        • 9

          Büyük bir tebrik ve alkış Sergen Yalçın’a… Antalyaspor oyunu hiç çirkinleştirmeden, son dakikaya kadar top oynamak istedi. Zaman zaman onun kadar yetenekli olmasa bile sahada birçok SERGEN anlayışı gördük. Bu kötü futbol akşamının kardeleniydi.

        • 10
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kademeli emeklilik gelecek mi?
        Kademeli emeklilik gelecek mi?
        Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Tamas Sulyok
        Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Tamas Sulyok
        Icardi'den olay Fenerbahçe paylaşımı!
        Icardi'den olay Fenerbahçe paylaşımı!
        Ağabeyini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
        Ağabeyini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        'Sanayici geçmiş fiyata bakmasın'
        'Sanayici geçmiş fiyata bakmasın'
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        Habertürk Anasayfa