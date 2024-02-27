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        Haberler Dünya Son dakika haberi ABD Başkanı Biden: Anlaşma sağlanırsa İsrail saldırılarını Ramazan ayı boyunca durduracak

        ABD Başkanı Biden: Anlaşma sağlanırsa İsrail Ramazan ayında saldırılarını durduracak

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları halen sürerken ABD Başkanı Joe Biden, esir takası konusunda anlaşmaya varılırsa İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki saldırılarını durduracağı söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 09:01 Güncelleme: 27.02.2024 - 09:20
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        Biden: Anlaşma sağlanırsa İsrail saldırılarını durduracak
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        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarına ilişkin konuşan ABD Başkanı Joe Biden, esir takası anlaşmasına varılırsa İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki saldırıları durduracağını söyledi.

        ABD, Mısır ve Katar'dan müzakereciler, İsrail ile Hamas arasında esir takasının sağlanması için müzakereler yürütüyor. Bu kapsamda görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Biden, "Esir takası anlaşmasına varılırsa İsrail Ramazan ayı boyunca Gazze'deki saldırılarını durduracak" açıklamasında bulundu.

        "GAZZE'DE ATEŞKES YAKIN MESAJI"

        Biden bir önceki açıklamasında da Gazze'de ateşkesin yakın zamanda sağlanacağını söyleyerek, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

        7 EKİM SONRASI

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

        İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 782 Filistinli öldürüldü, 70 bin 43 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 240'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 580 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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