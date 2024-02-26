'Kızılcık Şerbeti'ne Settar Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan dahil oldu

SHOW TV fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncularından Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta beyin kanaması geçirmişti. İki kez ameliyat olan Tanrıöğen'in tedavisi hastanede devam ediyor.

SHOW TV ve dizinin yapımcısı Gold Film tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kamuoyunun Dikkatine,

Yapımını Gold Film’in üstlendiği, Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nde 'Abdullah Ünal' karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Settar Tanrıöğen'in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisi hastanede devam etmektedir.

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Show TV olarak tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun, nekahat döneminin bir süre daha devam etmesi gerektiğini doktorlarından öğrenmiş bulunmaktayız.

Show TV ve Gold Film olarak Settar Tanrıöğen’e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.

Dizinin bu hafta yayınlanacak 53'ncü ölümünden itibaren 'Abdullah Ünal' karakterini bir diğer değerli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralacaktır.

Saygılarımızla."