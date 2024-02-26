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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'ne Settar Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan dahil oldu

        'Kızılcık Şerbeti'ne Settar Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan dahil oldu

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah Ünal' karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, bir ay önce beyin kanaması geçirmişti. Tedavisi hastaneden devam eden oyuncunun yerine Ahmet Mümtaz Taylan dahil oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 15:07 Güncelleme: 26.02.2024 - 15:17
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        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
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        SHOW TV fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncularından Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta beyin kanaması geçirmişti. İki kez ameliyat olan Tanrıöğen'in tedavisi hastanede devam ediyor.

        Settar Tanrıöğen

        Tanrıöğen'in canlandırdığı 'Abdullah Ünal' karakterini bundan sonra Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandıracağı duyuruldu.

        SHOW TV ve dizinin yapımcısı Gold Film tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        "Kamuoyunun Dikkatine,

        Yapımını Gold Film’in üstlendiği, Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nde 'Abdullah Ünal' karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Settar Tanrıöğen'in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisi hastanede devam etmektedir.

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        Show TV olarak tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun, nekahat döneminin bir süre daha devam etmesi gerektiğini doktorlarından öğrenmiş bulunmaktayız.

        Show TV ve Gold Film olarak Settar Tanrıöğen’e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.

        Dizinin bu hafta yayınlanacak 53'ncü ölümünden itibaren 'Abdullah Ünal' karakterini bir diğer değerli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralacaktır.

        Saygılarımızla."

        Ahmet Mümtaz Taylan

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        #kızılcık şerbeti
        #Ahmet Mümtaz Taylan
        #Settar Tanrıöğen

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