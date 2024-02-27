Çok kuvvetli zehirli ekmek... Bu nasıl vicdan - Son dakika Çanakkale haberleri

Çok kuvvetli zehirli ekmek... Bu nasıl vicdan - Son dakika Çanakkale haberleri

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Çanakkale'de, Gökçeada Belediye Başkan Vekili Ercan İpek, 14 köpeğin zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, konunun detaylı olarak araştırıldığını söyledi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

AA'da yer alan habere göre ilçedeki güvenlik kameralarının belediye ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce incelendiğini belirten İpek, "Bu olayı kimin yaptığını bulmaya çalışıyoruz. Gerekli numuneler alınıp laboratuvara gönderildi. Ölen köpekler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veterinerleri eşliğinde ilaçlanarak gömüldü. Olay savcılığa intikal etti" dedi.

"ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜLER"

Gökçeada'da veterinerlik yapan Ali Kutluca ise kendisine tedavi için getirilen bir köpekle ilgili olarak rapor hazırladığını anlattı. Raporda köpeğin zehirlendiğinin tespit edildiğini dile getiren Kutluca, şöyle konuştu:

"KANA DİRAK KARIŞAN ZEHİRLİ EKMEK VERİLDİ"

"24 Şubat akşam 22.05'te kliniğe getirilen köpekte şuur kaybının, ağzında köpüklenme ve çırpınma kasılmaları gibi belirtiler görüldü. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan köpeğin ölüm nedeni zehirlenme olduğu kayda geçti. İlçemizde şu ana kadar 14 köpek zehirlenerek öldürülmüş durumda. Bunlardan 2 tanesi klinikte öldü. Yaptığımız incelemede köpeklerin kana direkt karışan çok kuvvetli zehire maruz kaldığını belirledik. Sahipli olan köpeğin ölümü sonrası midesinden ekmek çıktı. Fakat sahibi köpeğine ekmek vermediğini söyledi. Konu detaylı olarak araştırılıyor."