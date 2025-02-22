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        Sutopu Challenger Cup'ta Türk finali: Galatasaray Zena-İzmir BŞB

        İstanbul'da gerçekleştirilen Sutopu Kadınlar Challenger Kupası Dörtlü Final müsabakalarında rakiplerini geçen Galatasaray Zena ile İzmir Büyükşehir Belediyespor finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 20:23 Güncelleme: 22.02.2025 - 20:23
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        Sutopu Challenger Cup'ta Türk finali!
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        Sutopu Kadınlar Challenger Kupası Dörtlü Final organizasyonu, İstanbul'da Cemal Kamacı Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda oynanan karşılaşmalarla başladı.

        Yarı finalde Sırbistan temsilcisi Vaterpolo Klub Vojvodina'yı 13-8 yenen Galatasaray Zena ile Hırvatistan ekibi Zavk Mladost'u 14-8 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyespor finale yükselme başarısı gösterdi.

        Galatasaray Zena-Vaterpolo Klub Vojvodina müsabakasının birinci periyodu 2-2'lik eşitlikle geçilirken, sarı-kırmızılı takım ikinci periyodu 5-4 önde bitirdi. Son periyoda 10-6 üstün giren Galatasaray Zena, karşılaşmadan da 13-8 galip ayrılarak ilk finalist oldu.

        İzmir Büyükşehir Belediyespor ise Zavk Mladost karşısında ilk periyodu 5-1, ikinci periyodu ise 8-3 üstün kapattı. İzmir ekibi, üçüncü periyodu 11-5 önde geçtiği müsabakayı 14-8 kazanarak finale çıktı ve Galatasaray Zena'nın rakibi oldu.

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        Organizasyonun son şampiyonu İzmir ekibi, üst üste ikinci kez finalde mücadele edecek.

        Galatasaray Zena ile İzmir Büyükşehir Belediyespor arasındaki final maçı, yarın saat 12.00'de başlayacak.

        Vaterpolo Klub Vojvodina ile Zavk Mladost ise saat 10.00'da üçüncülük mücadelesi verecek.

        MIHAILOVIC: FİNALDE EN İYİ PERFORMANSIMIZI GÖSTERMEK İSTİYORUZ

        Galatasaray Zena Kadın Sutopu Takımı Başantrenörü Predrag Mihailovic, finalde en iyi performanslarını sergilemek istediklerini söyledi.

        Mihailovic, yarı finallerin her zaman zor olduğunu belirterek, "Yarı finaller mental olarak zordur. Artık yarın oynanacak finale hazırlanacağız. Finalde en iyi performansımızı göstermek istiyoruz." dedi.

        Takım kaptanı Dilara Buralı da maça iyi başlayamadıklarını anlatarak, "Çok güzel bir geri dönüşle maçı kazandık. Burada kulübümüzün ev sahipliğini yaptığı harika bir atmosfer var. Yarın final oynayacağız. Tüm sutopuseverleri ve taraftarlarımızı bekliyoruz. Yarın da galip gelerek kupayı evimizde kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Sarı-kırmızılı oyuncu Dilara Aydınlık ise çok iyi mücadele ederek finale çıktıklarını aktararak, "Çok iyi bir başarı elde ettik, böyle devam edeceğiz. Finalde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Kupayı kazanmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

        PATEROS: FİNALE İKİ TÜRK TAKIMININ KALMASINDAN DOLAYI MUTLUYUM

        İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı Başantrenörü Evangelos Pateros, finale iki Türk takımının kalmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

        Finalde iki Türk ekibinin yer almasının kadın sutopu sporunun gelişmesi için önemli bir adım olduğunu aktaran Pateros, "Öncelikle takımları tebrik ediyorum. Galatasaray'ı da organizasyondan dolayı kutluyorum. İyi oynadığımız zaman da oldu kötü oynadığımız zaman da oldu. Nihayetinde finaldeyiz. Geçen sene bu kupayı kazandık. Finale iki Türk takımının kalmasından dolayı mutluyum. Kazanan Türkiye'de sutopu sporu olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Takım kaptanı Kübra Kuş, Zavk Mladost ile geçen sezon da yarı final oynadıklarını hatırlatarak, "Maça iyi başladık. Sonrasında heyecanla maçı zora sokmaya başladık ama kazanmayı bildik. Bugün yaptığımız basit hataları yapmadan finale çıkmayı istiyoruz." dedi.

        Kupayı üst üste ikinci kez kazanmayı istediklerini belirten tecrübeli oyuncu, "Kupayı kazanan ilk Türk takımı biz olmuştuk. Aynı duyguları yeniden yaşamak istiyoruz. Elimizden geleni yapıp kupayı İzmir'e götürmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

        Kübra Kuş, yarın oynanacak finalde güzel bir atmosfer olacağını vurgulayarak, "İki Türk ekibinin finalde olması Türkiye adına güzel bir başarı. Galatasaray'ı tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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