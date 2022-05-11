Süt ve peynir üretimi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mart ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince 857 bin 789 ton inek sütü toplandı.
Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan tereyağı üretimi yüzde 49,6, ayran üretimi yüzde 18,8, yoğurt üretimi yüzde 6,6 artarken; içme sütü üretimi yüzde 14, toplanan inek sütü miktarı yüzde 4, inek peyniri üretimi yüzde 1,7 azaldı.
Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 57,1, ayran üretimi yüzde 25,8, yoğurt üretimi yüzde 2,1 artarken; içme sütü üretimi yüzde 10,1, inek peyniri üretimi yüzde 6 ve toplanan inek sütü miktarı yüzde 3 azaldı.
Bir önceki ay 789 bin 288 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Mart ayında yüzde 8,7 artarak 857 bin 789 ton oldu.
Toplanan inek sütü miktarı, Mart 2022
Bir önceki ay 118 bin 787 ton olan içme sütü üretimi Mart ayında yüzde 5,3 artarak 125 bin 84 ton olarak gerçekleşti.
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