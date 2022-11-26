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Süt siparişini götürdü! Müşterisi öldürdü!

Kütahya'da, süt siparişini götürdüğü evin sahibi Halil A. tarafından tabancayla vurulan 68 yaşındaki Mehmet Akpınar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Halil A., gözaltına alındı

Giriş: 26.11.2022 - 15:44 | Güncelleme: ABONE OL
Süt siparişini götürdü! Müşterisi öldürdü! - Günün önemli haberleri
Süt siparişini götürdü! Müşterisi öldürdü!
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DHA

Kütahya'da olay, Gediz ilçesine bağlı Köpenez köyünde meydana geldi. Hayvancılık yapan Mehmet Akpınar (68), kendisine sipariş veren Halil A.'nın (66) evine süt götürdü.

TABANCAYLA VURULARAK YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre Mehmet Akpınar, Halil A. tarafından henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla vurulması sonucu ağır yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Akpınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

GEÇEN YIL EŞİ İNTİHAR ETMİŞ

Jandarma tarafından gözaltına alınan Halil A.'nın, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ve geçen yıl eşinin intihar ettiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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