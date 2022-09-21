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Süt Kardeşler filmi ne zaman ve nerede çekildi? Süt Kardeşler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Süt Kardeşler filmi nerede çekildi? Süt Kardeşler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Türk sinemasının klasikleri arasında yer alan Süt Kardeşler filmi bu akşam 20:00'da Show TV'de izleyicileriyle buluşuyor. Yıllardır aynı ilgiyle ve keyifle izlenen, Gulyabani karakteriyle akıllara kazınan filmi yayın akışında gören seyirciler, ''Süt Kardeşler filmi kaç yılında ve nerede çekildi?'' sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda sinema severler Süt Kardeşler filminin konusunu da araştırıyorlar. İşte Süt Kardeşeler filmi ile ilgili merak edilenler...

21.09.2022 - 15:53 | Güncelleme: ABONE OL

  • Süt Kardeşler filminin bu akşam Show TV ekranlara gelmesiyle beraber filmi izlemek isteyenler araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in üstlendiği filmin kadrosunda ise Şener Şen, Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda gibi usta oyuncular yer aldığı sevilen film ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Peki Süt Kardeşler filmi nerede ve ne zaman çekildi ve oyuncuları kimdir? İşte haberimizin detayları...

  • SÜT KARDEŞLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan Süt Kardeşler Filmi özellikle çekildiği tarihi konakla izleyenlerin dikkatini çekiyor. 1976 yılı yapımı olan Süt Kardeşler filmi, İstanbul Yeşilköy'de çekilmiştir. Filmin çekildiği konak hala varlığını sürdürmektedir.

  • SÜT KARDEŞLER OYUNCULARI

    Kemal Sunal - Şaban

    Şener Şen - Hüsamettin

    Halit Akçatepe - Ramazan

    Hale Soygazi - Bihter

    Adile Naşit - Melek

    Ayşen Gruda - Emine

    Ergin Orbey - Bayram

    Jale Altuğ - Afife

    Yasemin Esmergül - Yasemin

    Ali Şen - Kerami

    Türker Tekin - Kahya

    Dinçer Çekmez - Çavuş

  • SÜT KARDEŞLER KONUSU NEDİR?

    Süt Kardeşler filmi konusu ; Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanım, sütoğlu Şaban sanıp da Şaban’ın arkadaşı Ramazan’ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin’e Ramazan’ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram’ın gelmesiyle işler karışır. Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşık olan Şaban onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram, ve emir eri olan Ramazan madalya alır.

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