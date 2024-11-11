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        Haberler Dünyadan Susan Sarandon Filistin yorumu nedeniyle Hollywood'dan dışlandı: Ne yapılmaması gerektiğine dair bir örnek oldum - magazin haberleri

        Susan Sarandon Filistin yorumu nedeniyle Hollywood'dan dışlandı: Ne yapılmaması gerektiğine dair bir örnek oldum

        Geçen yıl katıldığı bir mitingde Filistin yanlısı yorumu nedeniyle oyunculuk ajansından kovulan Susan Sarandon, bir daha Hollywood'da çalışamayacağını söyleyerek; "Çalışmaya devam etmek istiyorsanız ne yapmamanız gerektiğine dair bir örnek olarak kullanıldım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 11:13 Güncelleme: 11.11.2024 - 11:13
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        • 1

          Ünlü ABD'li oyuncu Susan Sarandon, geçen yıl yaptığı Filistin yorumu nedeniyle ajansı tarafından sözleşmesinin feshedilmesi sonrası bir daha Hollywood'da çalışamaması üzerine konuştu.

          78 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, Filistin'e verdiği desteği açıkça dile getirmiş ve İsrail-Filistin çatışmasının patlak vermesinden bu yana Gazze'de ateşkes çağrısı yapan birçok mitingde yer almıştı.

          Efsanevi oyuncu, geçen yıl Yahudi CEO'su Jeremy Zimmer'in yönettiği United Talent Agency adlı oyunculuk ajansından Filistin yorumları nedeniyle atılmıştı.

          Ünlü oyuncu, New York'taki bir mitingde, Filistin'le savaşın ortasında Yahudi halkının 'Müslüman olmanın nasıl bir his olduğunu tattıklarını' söylemiş ve bu sözleri tartışmalara neden olmuştu.

        • 2

          Susan Sarandon daha sonra, mitingde konuşma yapmayı planlamadığını ancak kalabalığa hitap etmek üzere davet edildiğini ve 'Gazze'deki acil insani krizi vurgulamayı' amaçladığını söyleyerek sözleri için özür dilemişti.

          The Times'a verdiği yeni röportajda Susan Sarandon, tartışmanın nasıl menajerinden ayrılmasına yol açtığını ve artık ana akım stüdyo filmlerinde rol alamayacağını anlattı.

        • 3

          "KOVULDUM"

          "Ajansım tarafından kovuldum, projelerim geri çekildi" diyen Susan Sarandon, "Çalışmaya devam etmek istiyorsanız ne yapmamanız gerektiğine dair bir örnek olarak kullanıldım" ifadesini kullandı.

          "Geçen yılın kasım ayından beri işsiz olan pek çok insan var... Bir şeyler hakkında tweet attıkları ya da bir tweet'i beğendikleri veya ateşkes talebinde bulundukları için kovulan güvenlik görevlisi, yazar, ressam, kafeteryada çalışan insanlar olarak işlerini kaybedenler" diyen Sarandon, kendisine bir daha büyük bir film rolü teklif edilip edilmeyeceği sorulduğunda "Bilmiyorum. Hollywood'da hiçbir şey yok" yanıtını verdi.

        • 4

          Temmuz ayında Elle Dergisi'nin İspanya edisyonuna konuşan Sarandon, kullandığı ifadelerin korkunç bir hata olduğunu söyleyerek sözleri için özür dilemişti. Ayrıca uzun süredir adaletsizliğe karşı durmaya kararlı olduğunu söyleyerek Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi arzusunu da yinelemişti.

        • 5

          "HİÇ KİMSE BU ŞEKİLDE ÖLMEYİ HAK ETMİYOR"

          Ünlü biri olarak toplumsal konuları yüksek sesle dile getiren kişi olduğunu belirten Sarandon, açık konuşarak sektörün büyük bir kısmı tarafından kara listeye alınmasını sağladığını kabul etmiş, İsraillilerin ve Filistinlilerin ölmesini durdurmak için herkesin bir araya gelmesi gerektiğinde ısrar etmişti: Çünkü hiç kimse bu şekilde ölmeyi hak etmiyor.

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