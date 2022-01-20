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Survivor yedek yarışmacıları kimler 2022? Acun Ilıcalı'dan açıklama: Survivor All Star yedek yarışmacıları...

Survivor All Star'da heyecan ilk haftadan nefesleri kesmeye başladı. Dün akşam ilk eleme gecesinin ardından Gizem Kerimoğlu, adaya ve hayallerine veda eden isim oldu. Eleme gecesinde Acun Ilıcalı ise yarışmaya 4 yeni yedek ismin katılacağını duyurdu. Peki Survivor yedek yarışmacıları kimler 2022?

20.01.2022 - 20:42 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor 2022 All-Star, yeni sezonu ile ekranlara merhaba dedi. Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı konseptinden oluşan programda, Survivor yarışmacıları arasında eski sezonlara damga vurmuş birçok isim de yer alıyor. Sevilen yarışmada gözler şimdi yedeklere çevrildi. Peki Survivor yedek yarışmacıları kimler?

  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR KİM?

    Survivor'da All Star kadrosuna Acun Ilıcalı yedek kadronun katılacağını açıkladı. Acun Ilıcalı, yedeklerin 4 kişi (2 kadın - 2 erkek) olduğunu ve birinin Nisa olduğunu açıkladı.

    Diğer 3 ismi ilerleyen günlerde açıklayacaklarını söyledi. Survivor yedek yarışmacıların isimleri açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

  • SURVIVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

    Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı.

    O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu.

    Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

  • SURVİVOR YEDEKLER NE ZAMAN GELECEK?

    Acun Ilıcalı, yedek yarışmacıların yarından itibaren yarışmaya dahil olacaklarını söyledi.

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