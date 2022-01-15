Survivor Seda Ocak kimdir? Seda Ocak kaç yaşında ve nereli? 2022 Survivor Seda Ocak'ın hayatı, yaşı ve biyografisi

Survivor 2022 için geri sayım bitti. TV8 ekranlarının en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan Survivor 2022 bu akşam yani 15 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelen ilk bölümüyle yayın hayatına başlıyor. Yarışmanın takipçileri 2022 yılında Survivor Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı kapsamında yarışacak yarışmacıları araştırıyor. Survivor Gönüllüler takımında yer alan sporcu yarışmacılardan biri de Seda Ocak oldu. Seda Ocak'ın hayatı merak konusu. İşte Seda Ocak yaşı, boyu, memleketi ve hakkında merak edilenler...

SURVİVOR SEDA OCAK KİMDİR?

Seda Ocak 17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da doğdu. Üniversite eğitimi için Anaokulu Öğretmenliği ve Spor Bilimleri Bölümü olmak üzere iki bölüm tercih eden Seda Ocak 100 mt engelli koşucu olarak uzun yıllar spor dünyasında yer aldı.

Seda Ocak, çocuk sahibi olduktan sonra profesyonel sporu bırakmış olsa da atletizm Antrenörü olarak görev yapmaya devam etmiş bu vesile ile de spor dünyasındaki yerini korumuştur.

2014 senesinde yine TV8 ekranlarında yayınlanmış olan Ninja Warrior Türkiye isimli yarışma programına da katılan Seda Ocak yarışmanın ilk turunda elenmişti.

Seda Ocak aynı zamanda 2019 yılında Survivor Türkiye – Yunanistan yarışmasında da yer almıştı.

2022 Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Seda Ocak 54 kilo ağırlığında ve 1,72 boyundadır. Evli ve iki çocuk annesi olan Seda Ocak'ın eşi Yasin Ocak'tır.