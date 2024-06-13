Survivor Seda kimdir, kaç yaşında, nereli? Seda Ocak ne iş yapıyor?
Survivor All Star'da final heyecanı yaşanıyor. Yarı finalin ardından yarışmada finalistler belli oldu. Rakiplerini eleyerek adını finale yazdırmayı başaran Seda Ocak, finalde şampiyon olması durumunda büyük ödülün sahibi olacak. Büyük final öncesinde, "Survivor Seda kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Seda Ocak ne iş yapıyor, mesleği nedir?" soruları yarışmayı yakından takip eden izleyicilerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Survivor finalisti Seda Ocak'ın hayatı ve kariyeri...
- 1
Survivor finali öncesinde, Survivor Seda kimdir sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Geçtiğimiz yıllarda da Survivor'da yarışan Seda Ocak Survivor All Star 2024 finalistleri arasında yer aldı. Peki, "Survivor Seda kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Seda Ocak ne iş yapıyor, mesleği nedir?"İşte Survivor Seda'nın biyografisi....
- 2
SEDA OCAK KİMDİR?
Bursa Kız Lisesi'nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirmiştir.
- 3
Rumeli Üniversitesi'nde spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı.
Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Seda Ocak, 2003 yılında Yasin Ocak ile evlendi. Çiftin iki çocuğu var.
-