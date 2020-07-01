Survivor neden yok? Survivor'ın yeni bölümü ne zaman? soruları, yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Survivor'ın normalde bugün yeni bölümünün yayınlanması gerekiyordu. Ancak 1 Temmuz TV8 yayın akışına göre, yarışmanın yeni bölümü yerine bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sezon finali bölümü yayınlanacak. İşte Survivor ile ilgili detaylar...

SURVİVOR NEDEN YOK?

Survivor'ın yeni bölümünün bu akşam neden olmadığı ile ilgili resmi bir açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Acun Ilıcalı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çekimlerine ara verilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sezon finali bölümünün bu akşam yayınlanacağını bu nedenle de Survivor'ın yayınlanmayacağını açıkladı.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor pandemi sürecinde haftanın her günü ekranlarda oluyor. Bu akşamın ardından Survivor finaline kadar yarışmanın yine haftanın her günü saat 20.00'de TV8 ekranlarında olması bekleniyor. Survivor yeni bölümü de 2 Temmuz Perşembe yani yarın akşam ekranlarda olacak.

TV8 YAYIN AKIŞI - 1 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA

06:00 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10:00 Doğduğun Ev Kaderindir

12:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

16:30 Survivor Panorama / Canlı

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir / Sezon Finali

00:15 Doya Doya Moda

01:30 Doğduğun Ev Kaderindir

03:30 Survivor Panorama