Survivor 2024 kadrosu netleşti. Acun Ilıcalı paylaşımlarıyla Survivor kadrosunda yer alan isimleri geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan program ile takımlar ve yayın tarihi belli oldu. Peki, Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak, bu sene Survivor'da takımlar nasıl oluştu? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...