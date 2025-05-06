Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 6 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
Survivor All Star'da iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Kıran kırana mücadelelere sahne olan ödül oyununda, mavi ve kırmızı takım iletişim oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Ödül oyununu kazanan takım, sevdikleriyle hasret giderme şansını yakaladı. Peki, "Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 6 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?" İşte 6 Mayıs 2025 Salı Survivor All Star iletişim ödülünü kazanan takım...
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Survivor'da heyecan ödül oyunu ile devam etti. Ödül oyunu gecesinde All Star ve Gönüllüler takımı, iletişim ödülünü kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Survivor'un yeni bölümünde ödül oyununu kazanan takım sevdikleriyle görüşme şansını yakaladı. Peki, "Survivor kim kazandı? 6 Mayıs İletişim oyunu kim kazandı, ödül oyunu hangi takım aldı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
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SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Sedat
Yusuf
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen son yarışmacı Poyraz oldu.