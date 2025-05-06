Survivor'da heyecan ödül oyunu ile devam etti. Ödül oyunu gecesinde All Star ve Gönüllüler takımı, iletişim ödülünü kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Survivor'un yeni bölümünde ödül oyununu kazanan takım sevdikleriyle görüşme şansını yakaladı. Peki, "Survivor kim kazandı? 6 Mayıs İletişim oyunu kim kazandı, ödül oyunu hangi takım aldı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...