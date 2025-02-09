Survivor ödül oyununu kim kazandı? 9 Şubat Survivor'da kim elendi, kim gitti?
Survivor'da çifte heyecan yaşanıyor. İlk etapta Gönüllüler ve All Star takımı ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Ödül oyununun ardından eleme potasında olan yarışmacılar Survivor'da adada kalmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Günün sonunda eleme düellosunu kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine veda edecek. Peki, "Survivor ödül oyununu kim kazandı? 9 Şubat Survivor'da kim elendi?" İşte 9 Şubat 2025 Survivor All Star'da elenen yarışmacı...
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Survivor'da heyecan sürüyor. Zorlu ada koşulları yarışmacılar arasındaki rekabeti artırıyor. Survivor'un yeni bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Ödül oyununun ardından heyecan yerini eleme düellosuna bıraktı. Eleme potasında yer alan Mehmet, Sedat, Batuhan G., Yunus Emre Survivor hayallerine devam edebilmek adına karşı karşıya geldi. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 9 Şubat Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümde yaşanan gelişmeler...
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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu Gönüllüler Takımı kazandı.
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SURVİVOR ÖDÜL NE OLDU?
Survivor'da ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımı ara sıcak ve ana yemeğin tadını çıkarı.
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SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Mehmet
Sedat
Batuhan G.
Yunus Emre
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da eleme heyecanı yaşandı. Yunus Emre Karabacak-Mehmet Özyay düellosunu Yunus Emre Karabacak kazanırken, adada kaldı.
Sedat Kapurtu-Batuhan Gökgöz düellosu ise Sedat'ın sakatlanması üzerine yarıda eleme düellosu yarıda kaldı
Survivor'da elenen yarışmacı ödül oyununu ardından oynanacak düellonun ardından belli olacak. Eleme potasında yer alan yarışmacılar adada kalma mücadelesi verecek.