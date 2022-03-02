Survivor All Star'da bu akşam iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Survivor’da iletişim oyunu bu akşam adeta nefes kesti. Arkadaşlarıyla konuşmak için ter döken yarışmacılar ödül için kıyasıya mücadele verdiler. İletişim oyunu sonrası yaşanan konseyde bir isim yarışmaya veda edecek. Peki Survivor iletişim oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor'da kim elendi? 2 Mart Survivor adaya veda eden isim...