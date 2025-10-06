Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Survivor'ın ilk yarışmacısı açıklandı! Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor 2025 kadrosu ile Bayhan kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor'ın ilk yarışmacısı belli oldu!

        Survivor 2026 kadrosu şekillenmeye başladı. Acun Ilıcalı, Ünlüler & All Star sezonunun ilk yarışmacısının Bayhan olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Yıllar önce "Popstar Türkiye" yarışmasıyla tanınan Bayhan Gürhan, yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Peki, Bayhan kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Survivor 2026'nın dikkat çeken ilk ismi hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 19:35 Güncelleme: 06.10.2025 - 19:35
        • 1

          TV8 ekranlarında yayınlanacak Survivor 2026 için ilk isim belli oldu. Acun Ilıcalı’nın duyurusuna göre, yeni sezonun Ünlüler & All Star kadrosunda Bayhan Gürhan yer alacak. Müzik kariyeriyle tanınan Bayhan, bu kez ada mücadelesiyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki, Bayhan kimdir, kaç yaşında ve hangi projelerde yer aldı? İşte detaylar...

        • 2

          BAYHAN KİMDİR?

          Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 Adana, Türk şarkıcı ve oyuncudur. İlk olarak 2003 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınmasının ardından yarışma sonrası seslendirdiği şarkılarla da adından söz ettirdi.

          Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 tarihinde Adana'da doğmuştur. Beş yaşından itibaren Almanya'da yaşamaya başlayan Bayhan, ilk müzik eğitimini de buradayken kaldığı yetiştirme yurdunda almıştır.

        • 3

          Türkiye'ye kesin dönüş yapmasından bir süre sonra 2003 yılında katıldığı Kanal D'de yayınlanan Popstar Türkiye yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Yarışmayı üçüncü olarak tamamlamasının ardından 2004 yılında ilk albümü Hayal Edemiyorum ve 2008 yılında Kısa Veda albümlerini piyasaya sundu. 2012 yılında Samanyolu TV'de yayımlanan Kendimize Doğru dizisinde Ayhan karakterini canlandırdı.

        • 4

          2013 yılında sokak müzisyenleri ile ilgili çekilen Benim Yolum isimli belgesel programının sunuculuğunu üstlendi. 2014 yılında Kanal D'de yayımlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı dizide konuk oyuncu olarak yer aldı. 2015'te TRT İstanbul Kent Radyosu'nda Direkler Arası isimli radyo tiyatrosunun Tuzsuz Deli Bekir karakterini seslendirmiştir. 2021 yılına gelindiğinde Bayhan, ''İstanbul İstanbul Olalı'', ''Eller Günahkar'', ''Firuze'' gibi Sezen Aksu şarkılarının yanı sıra daha birçok şarkıyı yeniden yorumladığı Akustik albümünü yayımladı. Aynı yıl rapçi Zen-G ile ''İSTANBUL'' şarkısında düet gerçekleştirdi. 2024'te ise ilk olarak Grup Tual tarafından seslendirilen ''Tiryakinim'' isimli şarkıyı yeniden seslendirdi.

        • 5

          Şarkı kısa süre içerisinde dijital platformlarda ve listelerde bir numara olmasının yanı sıra Spotify'da global listelerde bir numara olan ilk Türkçe şarkı ünvanını aldı. 2025 yılında "Gassal" dizisinin ikinci sezonunda solist olarak yer aldı.

          Görseller: TV8

