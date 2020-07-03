Survivor iletişim oyununu kim kazandı? sorusu yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Bu haftanın yeni takımları bugün Survivor 2020'nin son iletişim oyununa çıkarak ter döktü. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Survivor iletişim ödülünde kazanan takım sevdikleriyle konuşabilme şansı elde etti. Dün sakatlanan Yasin, ciddi bir şeyinin olmaması üzerine bugünkü oyuna geldi. Bugün Elif'in ise oyun esnasında kendini iyi hissetmemesi üzere hastaneye götürülmesi herkesi korkuttu. İşte Survivor son bölümde yaşanalar...

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI? 3 TEMMUZ 2020

Survivor iletişim oyunu, yarışmacıların en çok motivasyon kazandıkları oyunlar arasında yer alıyor. Aylardır sevdiklerini göremeyen yarışmacılar, onlarla konuşarak moral depoluyor. Bu akşam iletişim oyunu için de kelimenin tam anlamıyla kıyasıya bir rekabet vardı. Kazanan takım ailesiyle görüntülü konuştu. Mavi ve Kırmızı takım oyun boyunca skoru eşit götürdü. 9 - 9 skora ulaşan iki takımdan kazanan bayrak yarışı ile belirlendi. Ve ileitşim oyununun kazananı Mavi takım oldu.

SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dün Survivor'da kaptanlık oyununda kıyasıya rekabet vardı. Parkuru en kısa sürede bitiren ilk iki yarışmacı iki takımın kaptanı olmaya ve takımlarını kendileri oluşturmaya hak kazandı. Kaptanlık oyununda parkuru en kısa sürede tamamlayan yarışmacı Cemal Can Mavi takımın kaptanı, parkuru ikinci sırada bitiren Berkan da Kırmızı takımın kaptanı oldu.

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR

Mavi Takım: Cemal Can (kaptan),Yasin, Sercan

Kırmızı Takım: Berkan (kaptan),Barış, Elif