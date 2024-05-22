Survivor final tarihi: 2024 Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak?

Survivor 2024 All Star'da adım adım finale yaklaşıldı. Bu sene sadece performansın etkili olduğu yarışmada şampiyonun kim olacağı merak ediliyor. Programın takipçilerinin gözleri "Survivor finali ne zaman?" sorusuna çevrilmiş durumda. İşte, konuya dair detaylar...