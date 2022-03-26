Survivor Elif elendi mi, Elif'e ne oldu? Survivor Elif Gören kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Survivor yarışmasında başarılı kadın yarışmacılar arasında yer alan Survivor Elif, hızıyla adından söz ettiren isimlerden biri olarak hatırlanıyor. Survivor 2022 yarışmasına sağlık sorunları nedeniyle veda etmek zorunda kalan Elif'in hayatı ve başarıları araştırılıyor. Peki, Survivor Elif kimdir? İşte Survivor Elif Gören hayatı...

ELİF GÖREN KİMDİR?

Elif Gören, 14 Şubat 1990, İznik, Bursa doğumlu, Türk kadın atlettir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 4x400 m Milli takımında yer almıştır ve 2012 Olimpiyatlarına katılan en genç Türk sporcu olmuştur.

HAYATI

Gören 14 Şubat 1990'da İznik, Bursa'da doğdu. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmıştır. 55 kilo ağırlığa ve 1.70 metre boya sahip olan atlet, ENKA Spor Kulübü lisanslı sporcusudur. Antrenörler Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılmaktadır.

Elif Gören 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsilen bayanlar 4×400 metre bayrak yarışı etkinliğinde yarışmıştır. Bu alanda Olimpiyatlar'da mücadele eden en genç Türk sporcu olarak bilinmektedir. Gören TV8 kanalında yayınlanan Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Acun Medya prodüksiyonu olan Survivor 2020 yarışmasında Ünlüler grubunda katılımcı olarak yer aldı.

ELİF GÖREN’İN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Güçlü fiziğiyle dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Elif Gören’in fiziksel özellikleri internet üzerinden araştırılıyor. 170 cm uzunluğunda olan başarılı sporcu 55 kilo ağırlığındadır.

ELİF GÖREN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Elif Yıldırım Gören, Enka Spor kulübünün İdari Menajeri ve Yöneticisi Yalım Gören ile evli.