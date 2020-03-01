Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? sorusu yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Survivor'da heyecan her geçen gün artarken Ünlüler takımında ise tartışmalar eksik olmuyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı elemeye kalmamak için bu akşam da kıyasıya mücadele etti. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım aralarından gitmesini istediği yarışmacıların adını yazdı. İşte, survivor son bölümünde yaşananlar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu öncesinde ödül oyunu oynandı. Kıyasıya bir mücadelenin sergilendiği lahmacun ve kola yemeğini kazanan 5'e 2 Ünlüler takımı oldu. Üst üste yemek ödülünü kazanan Gönüllüler bu kez ödül oyununun Ünlülerin kazanmasını adil olduğunu söyledi.

SURVİVOR'DA DİSKALİFİYE ŞOKU!

Survivor'da Ünlüler takımında yer alan Erman Altıkardeş'in yarışmada bulunmaması izleyenler tarafından merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili Acun Ilıcalı, Erman'ın Survivor yaşamına uygun olmadığını ve bu sebepten dolayı yarışmadan ayrıldığını dile getirdi. Öte yandan Gönüllüler takımında bulunan Fatma'nın sakatlanması sebebiyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldığı Ilıcalı tarafından açıklandı. Ayrılan iki yarışmacının yerine yarın iki yeni isim gelecek.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da geçtiğimiz dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanmıştı. Bu akşamki dokunulmazlık oyununu ise Cemal Can'ın son vuruşu ile 10'a 8 Gönüllüler kazandı. Ardından final oyunu için en iyi 6 yarışmacı parkura çıktı. 3 sayı yapanın kazandığı yarışmada Gönüllüler alarak dokunulmazlığın sahibi oldu. Yarın halk oylamasında en düşük oyu alan yarışmacı Survivor'a veda edecek.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU - 1 MART 2020

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı, eleme adayını belirlemek üzere ada konseyine gitti. Ünlüler takımında en çok oyu alan yarışmacı Derya oldu. Salı akşamı da belirlenen iki ismin ardından halk oylamasında en düşük oyu alan yarışmacı Survivor'a veda edecek.