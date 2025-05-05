Survivor'da kıyasıya mücadele sürüyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takımdan bir isim ilk eleme adayı olarak düelloya kalacak. Son elenen isim Poyraz olurken, ikinci adayın kim olacağı ve dokunulmazlık oyunu kazananı merak ediliyor. Peki, 5 Mayıs Pazartesi dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte Survivor'da yaşananlar...