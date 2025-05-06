Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazanırken, Yusuf eleme potasına giden ikinci yarışmacı olmuştu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? " İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...