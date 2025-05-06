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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Mayıs Salı Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Survivor'un yeni bölümünde 'All Star ve Gönüllüler' takımı haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise gecenin sonunda eleme potasına gidecek üçüncü eleme adayını belirleyecek. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 6 Mayıs 2025 Salı Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 19:18 Güncelleme: 06.05.2025 - 19:18
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        • 1

          Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazanırken, Yusuf eleme potasına giden ikinci yarışmacı olmuştu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? " İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor All Star'da haftanın üçüncü eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme potasına giden son yarışmacı belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 4

          SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Sedat

          Yusuf

        • 5

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da elenen son yarışmacı Poyraz oldu.

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